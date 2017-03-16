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‘Kıbrıs’taki İngiliz üssünde 800 bin kuş öldürüldü’

— 16 Mart 2017

 

İngiliz gazeteleri, Kıbrıs’taki İngiliz üssünde 800 binden fazla kuşun restoranlara satmak için öldürüldüğünü yazdı.

İngiliz basınına göre bu, sadece geçen yıl sonbaharda öldürülen kuşların sayısı.

Çoğu ötücü türlerden olan kuşlar, Kıbrıs’ın doğusunda bulunan üste yapay kuş sesleriyle çekilerek ağa yakalandıktan sonra kafalarına iğne batırılarak öldürüldü.

Kıbrıs’ta bu şekilde bir kuş avcılığı yapmak yasak. Ancak kaçak avcılar bu şekilde avlanmak için gizlice İngiliz üssünü kullanıyor.

RESTORANLARA SATMAK İÇİN AVLIYORLAR

Kıbrıs ve İngiltere’de kuşları korumak için faaliyet gösteren Birdlife Cyprus ve RSPB adlı örgütlere göre avcılar bu kuşları ambelopulia adı verilen yöresel yemekte kullanılmak üzere restoranlara satıyor.

Örgütler, avcıların göçmen kuşları bölgeye çekmek için çok sayıda akaysa ağacı diktiğini, kaçak avlanmayla mücadele etmek için bu ağaçların sökülebileceğini belirtiyor.

İngiliz basınına göre askeri üsteki yetkililer akasya ağaçlarını kesmek için geçen yıl harekete geçti. Ancak yerel halkın protestosu nedeniyle ağaçların yalnızca yüzde 7’si kesildikten sonra kesimler durduruldu.

Bölgede hâlâ 36 hektarlık bir alanda akasya ağacı bulunuyor. (BBC TÜRKÇE)

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