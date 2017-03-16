Londra Kitap Fuarı farklı kültürleri bir araya getirdi

HER yıl düzenlenen Uluslararası Londra Kitap Fuarı, bu yıl kapılarını 14 Mart’ta açtı. Kitap tanıtımlarının yanı sıra farklı kültürel ve sanatsal etkinliklere de ev sahipliği yapan Londra Kitap Fuarı, bugün (16 Mart) saat 18.00’e kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Olympia Fuar Merkezinde 60’dan fazla ülkeden bin 500 standın yer aldığı büyük buluşmada, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla açılan stantta Türk yazarların eserleri katılımcılara tanıtılıyor. Bu yıl ’odak ülkesi’ Polonya olarak belirlenen fuara, 100’den fazla ülkeden 25 bin üzerinde ziyaretçi bekleniyor. Fuara Türkiye’den, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yanı sıra T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil, Tarih Yüksek Kurumu da katıldı.

TÜRKİYE’DEN ÜST DÜZEY KATILIM

T.C. Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Londra Temsilcisi Zehra Başaran da fuarı ziyaret edenler arasında yer aldı. KKTC Eğitim Müşaviri Gülgün Özçelik, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Metin Celal Zeynioğlu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Uluslararası Organizasyon Sorumlusu Sedat Akçakoyunluoğlu ile çok sayıda kitapsever de ziyaretçi olarak Türk yazarların bulunduğu standı ziyaret etti.

Fuar hakkındaki görüşlerini paylaşan Büyükelçi Bilgiç, “Severek ziyaret ettiğim bu fuarın en güzel kazancı; kendi kültürümüzün yanı sıra farklı kültürleri de öğrenmemizi sağlaması… Bu vesileyle