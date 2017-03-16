Londra Yarı Maratonu’na da katıldı

Atletizmde çeşitli maratonlara katılarak Kıbrıslı Türklerin sesini duyuran Okan Baysan, geçtiğimiz hafta yapılan Londra Yarı Maratonu’nda da vardı.

Vitality sigorta firmasının sponsorluğunda bu yıl 6,000 kişinin katıldığı geleneksel 21 kilometrelik yarı maraton Allianz Park Stadında başlayıp, Wembley Stadı’nda coşkulu bir seyirci topluluğun önünde sona erdi.

Kıbrıslı Türk kimliğiyle koşan Okan Baysan, müsabaka sonunda rastladığı ve Kuzey Kıbrıs’tan gelen Özgü Özkul Özyiğit ve Harun Denizkan’ın da maratona iştirak etmelerini memnunlukla karşılarken, “Bireysel veya organize bir şekilde katılıp, daha çok sesimizi duyurarak Kıbrıslı Türklerin dünyayla buluşmasını bu şekilde de sağlayabiliriz” dedi.