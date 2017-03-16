Manchester City, Şampiyonlar Ligi’nden elendi

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Monaco ile Manchester City karşı karşıya geldi. İngiltere‘de yapılan ve gol düellosuna sahne olan maçı 5-3 kazanan City, Fransa‘ya avantajlı sayılabilecek bir skorla gelmişti.

İLK YARIDA FARK 2’YE ÇIKTI

Mücadeleye hızlı başlayan Monaco, son dönemin yükselen genç yıldızı Mbappe ile üstünlüğü ele geçirdi. 29. dakikada Fabinho ile bir gol daha bulan Monaco, tur için yeterli olacak sonucu yakaladı ve ilk yarıyı da 2-0’lık üstünlükle kapattı.

Öte yandan Manchester City, Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez bir maçın ilk yarısını şut atamadan tamamladı.

SANE ATTI AMA BAKAYOKO SKORU TAYİN ETTİ

İkinci yarıda mutlaka gol bulması gereken City, 71. dakikada genç oyuncusu Sane ile farkı 1’e indirdi ve tur için ümitlendi. 77. dakikada sahneye çıkan Bakayoko, Monaco‘yu 3-1’lik üstünlüğe taşırken, ev sahibi ekip tur anahtarını cebine koydu.

Kalan bölümde skorda bir değişiklik olmadı ve City’yi 5-3’ün rövanşında 3-1 mağlup eden Monaco, rakibini deplasmanda atılan gol kuralıyla kupanın dışına iterek adını çeyrek finale yazdırdı. (haberler.com)