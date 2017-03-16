Her gün döviz cinsinden yaklaşık 2,7 trilyon dolar işlem yapılan dünyanın en büyük finans merkezlerinin başında yer alan Londra’daki City of London’ın Başkanı Lord Andrew Parmley, Türkiye ile finans sektörü alanında ilişkileri güçlendirmek istediklerini söyledi.

Her gün döviz cinsinden yaklaşık 2,7 trilyon dolar işlem yapılan dünyanın en büyük finans merkezlerinin başında yer alan Londra’daki City of London’ın Başkanı Lord Andrew Parmley, Türkiye ile finans sektörü alanında ilişkileri güçlendirmek istediklerini söyledi.

İngiltere’nin başkenti Londra’da yaklaşık 15 binin üzerinde finans kuruluşuna ev sahipliği yapan finans merkezi City of London’ın Başkanı Parmley, Türkiye ziyareti öncesi soruları yanıtladı.

Parmley “Finans merkezinde benim görevim, Londra’da ve Birleşik Krallık’taki finans kuruluşlarının elçiliğini yapmak. İki büyük ülke arasında ilişkileri güçlendirmek için çarşamba günü (bugün) önce İstanbul’a sonra da Ankara’ya gideceğim. Bence Türk ekonomisi son derece güçlü ve canlı. Türkiye ile ticaret yapmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Parmley Türkiye’nin büyüme potansiyelinin ilgi uyandırdığını belirterek, “Daha bu sabah Londra’nın finans merkezinde 20 iş adamı ile görüştüm. Türkiye’yi ziyaret edeceğimi söylediğimde hepsi heyecanlandı. Bana iyi hikayelerini ve deneyimlerini anlattılar.” dedi.

Perşembe günü İstanbul’da düzenlenecek İslami Finans Zirvesi kapsamında bir konuşma yapacağını belirten Parmley, “İngiltere’nin İslami finans konusundaki deneyimi Türkiye için yararlı olabilir. Hali hazırda Londra Avrupa’nın İslami finans konusunda en büyük merkezi konumunda. Londra’da İslami finans ürünlerini sunan yaklaşık 20 banka ve bu alanda eğitim ve MBA programları sunan 70 üniversite var. Biz İslami finans konseptini benimsiyoruz. Diğer insanların da İslami finansla uğraşmamaları için sebep göremiyoruz. Yeşil finansman gibi İslami finansman da son derece iyi bir finansman yolu. İstanbul’daki görüşmelerimizi temel konusu İslami finans olacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin İslami finans için büyük bir büyüme potansiyeli sunduğuna işaret eden Parmley, “Londra’da İslami finansman ile gerçekleştirilen çok sayıda proje mevcut. Londra’nın merkezindeki The Shard (310 metre yüksekliğindeki gökdelen), Olimpiyat Köyü (2012 Olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapan tesis) İslami finansman ile finanse edilen projelerden. İslam ülkesi olmayan bir ülke olmamamıza rağmen İslami finansmanı kullanıyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Avrupa Birliğinden çıkış (Brexit) kararı alan İngiltere’nin Türkiye ile ileride serbest ticaret anlaşması imzalayabileceğini belirten Parmley, “Biz özel olarak profesyonel finansal hizmetler ile ilgileniyoruz. Karşılıklı serbest ticaret anlaşmaları inanılmaz derecede karmaşıktır. Fakat bu yönde Türkiye ile bir anlaşma sağlamak için pozitif yolda çalışıyoruz. Başbakanımız Theresa May yakın zamanda Türkiye’deydi. Gündemimizin ilk sırasında yer alan profesyonel finansal hizmetler alanında karşılıklı çıkarlarımız kapsamında ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

İngiltere’nin küresel piyasalar için merkez niteliğini koruduğunu vurgulayan Parmley, “Londra iş yapmak isteyen herkese açık. Eğer Türkler Londra’ya gelip iş yapmak, çalışmak isterlerse burası açık. Londra hala finansal hizmetlerde dünyanın ilk sırasında.” dedi.

AVRUPA İLE DÜZGÜN BİR ANLAŞMA İSTİYORUZ

Brexit sürecine ilişkin olarak ise Lord Parmley, “İngiltere Başbakanı Theresa May’in müzakerelerin büyük kısmını iki yıllık süreç içerisinde tamamlamak konusundaki kararlılığından memnuniyet duyuyorum. Finans merkezindeki bazı kuruluşlar finans sektörünün bazı alanlarında bunun biraz daha uzun sürebileceğini düşünüyor. Bu yüzden de bir ‘geçiş’ ya da ‘uygulama’ sürecinin gerektiğini düşünüyoruz. Düzgün bir anlaşma mı istiyoruz, yoksa zaman dilimi içerisinde halledilen bir anlaşma mı? Biz düzgün bir anlaşma istiyoruz. “şeklinde konuştu.

Parmley, Londra merkezli bazı finans kuruluşlarının Avrupa departmanlarını son dönemde İngiltere dışına çıkarmak için harekete geçmesine ilişkin olarak ise, “Finans kuruluşlarımız arasında bu konuda bir anket yaptık. Genel tutum, insanların işletmelerini, karlarını koruyabilmek ve Avrupa’daki müşterilerine hizmet sunabilmek için bu gibi adımları attığı yönünde.” dedi.

Parmley, “Büyük şirketler, Avrupa’daki müşterilerine hizmet sunabilmek için Avrupa’da iştirakler oluşturuyor. Bankacılık ve sigorta sektöründe görüştüğüm yöneticiler Theresa May’in AB ile uygun bir anlaşma yapması halinde bu iştiraklerini kapatarak tekrar Londra’ya dönebileceklerini söylüyor.” şeklinde konuştu.

LONDRA’NIN FİNANS MERKEZİ: CITY OF LONDON

“City of London” olarak bilinen şehrin merkezinde yer alan alanda yaklaşık 15 bin finans kuruluşu yer alıyor. Finans merkezinde dünyanın hemen yer yerinden 392 bin 400 kişiye istihdam sağlanıyor. Küresel varlık şirketinin yaklaşık yüzde 20’lik kısmını temsil eden yaklaşık 529 yabancı finans kuruluşu finans merkezi bünyesinde faaliyet gösteriyor.

Toplam 251 yabancı banka yine finans merkeziden iştirakleri yada temsilcileri ile yer alıyor. Dünya çapında 2014 verilerine göre küresel sigorta pirim toplamının yaklaşık 330 milyar dolarlık kısmı Londra’daki finans merkezindeki şirketlerin portföyünde yer alıyor. İslami finans alanında ise 22 banka Londra’dan hizmet veriyor. Londra finans merkezinde günlük döviz işlem hacminin yaklaşık 2,7 trilyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

İngiltere’nin finans merkezi City of London, 2014 verilerine göre ülke ekonomisine yılda yaklaşık 46 milyar sterlin seviyesinde katkı sağlıyor. Finans merkezi, Londra ekonomisinin yüzde 14’ünü, ülke ekonomisinin de yüzde 3’ünü oluşturuyor. (AA)