Veteran O35’te Anatolian şampiyon

Türk ekonomisi son derece güçlü ve canlı— 16 Mart 2017
Londra’daki City of London’ın Başkanı Lord Andrew Parmley, Türkiye ile finans sektörü alanında ilişkileri güçlendirmek istediklerini söyledi.
Locus Estate sponsorluğunda yapılan Türk Veteran O35 Ligi’nde Anatolia bitime bir hafta kala şampiyon oldu.
Geçtiğimiz Pazartesi akşamı lider Anatolia, takipçisi Narlı FC’ye 2-0 galip gelerek bitime bir hafta kala aradaki puan farkını yediye çıkardı ve şampiyonluğunu ilan etti. Ligde ikinci olacak takım Narlı FC ile Kaleburnu’nun son hafta oynayacağı maçlardan sonra belli olacak. Ligde 21’inci haftada şu sonuçlar alındı: Anatolia-Narlı FC: 2-0, Adana Demirspor-Diyarbakırspor: 8-1, Gaziantepspor-Yurtseven: 3-1, Kafkas Gençlik-Akova: 0-0, Mavericks-Yeni Boğaziçi: 1-0, Kaleburnu-Türkmenköy: 4-1
045’TE KUPA MAÇLARI BAŞLADI
Öte yandan Türkmenköy’ün şampiyonluğu ile sonuçlanan O45 kategorisi lig maçlarından sonra Federasyon Kupası da başladı. Worth Bakery 2015 Ltd. adıyla oynanan kupanın ilk karşılaşmalarında şu sonuçlar alındı:
Vadili-Akdeniz: 2-0, Türkmenköy-Yeni Boğaziçi: 5-0, Euromed-Yavruvatan: 2-1
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