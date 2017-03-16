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Yeşilada üç puanı rahat aldı: 7-2

— 16 Mart 2017

Fotoğraflar: Yunus DALGIÇ

Yeşilada, Pymmes Park’ta konuk olduğu maçta Diyarbakırspor’a 7-2 galip geldi.

Oyun boyunca gole daha yakın görünen Yeşilada ilk devreyi de 3-1 önde bitirdi. Bu yarıda Ümit iki, Cenk bir gol atarken, Diyarbakırspor da Selçuk’la tek sayısını buldu.

İkinci 45 dakikada da maçın hakimi görünen Yeşilada, Halil’in iki, Nevzat ve Cenk’in birer golüyle farkı arttırdı. Ev sahibi takım yine Selçuk’la ikinci sayısını kazandı ve 90 dakika 7-2 sona erdi.

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