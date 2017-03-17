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14 Mart Tıp Bayramı Parlamento’da kutlandı

— 17 Mart 2017

İngiltere Türkiye Sağlık Elemanları Birliği (İTSEB), 14 Mart Tıp Bayramı’nı bir dizi etkinlikle kutladı. İngiltere Parlamentosunda gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, doktor ve milletvekillerinin katılımıyla konferans düzenlendi.

Konferansa katılanlar arasında; İTSEB Başkanı Dr. Ali Demirbağ, Dr. Ertan Erel, Dr. Ali Juma, Dr. Serap Akmal, Britanya Alevi Federasyonundan Başkanı İsrafil Erbil ve Baykal Suruk, İşçi Partisi Milletvekili Catherina West, Haringey Belediye Başkanı Ali Gül Özbek, Muhafazakar Parti Milletvekili David Burrows ile T.C. Londra Başkonsolos Yardımcısı Fatih Topçu da yer aldı.

SURİYELİ ÇOCUKLARIN SAĞLIĞI ELE ALINDI

Konferansta, Türkiye’de bulunan Suriyeli çocukların sağlık problemleri ve bu alanda yapılması gerekenler ön plana çıktı. İTSEB başkanı Dr. Ali Demirbağ, “Umuyoruz ki Suriyeli çocukların sağlığı için hep birlikte çalışmalar gerçekleştirebiliriz. Bu konu gündeme geldiği için herkese teşekkür ediyorum. Mayıs ayında 3 milyon göçmenin yaşadığı Türkiye’deki kampları ziyaret ederek insanların sağlık problemlerinin çözümü konusunda çalışmalar yapmayı planlıyoruz” dedi.

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