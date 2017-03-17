Beşiktaş’ın rakibi belli oldu
— 17 Mart 2017
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi‘nde 14 yıl aradan sonra yeniden çeyrek finale yükseldi. Temsilcimiz 1-1’in rövanşında Olympiakos‘u 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Beşiktaş’ın rakibi belli Nyon‘da çekilen kura çekimiyle belli oldu.
Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final kuraları çekildi.
İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen ve eski İsveçli futbolcu Patrik Andersson’ın katıldığı kura çekiminde tek Türk takımı olarak yer alan Beşiktaş, çeyrek finalde Fransa’dan Olympique Lyon ile eşleşti.
Siyah-beyazlılar, çeyrek finaldeki ilk maçını 13 Nisan’da deplasmanda, rövanşı ise 20 Nisan’da sahasında oynayacak. Yarı finallerin 4 ve 11 Mayıs’ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi’nin final maçı ise 24 Mayıs’ta İsveç’in başkenti Stockholm’de Friends Arena’da
yapılacak.
Avrupa Ligi’nin çeyrek final eşleşmeleri şöyle:
Anderlecht (Belçika) – Manchester United (İngiltere)
Celta Vigo (İspanya) – Genk (Belçika)
Ajax (Hollanda) – Schalke 04 (Almanya)
Olympique Lyon (Fransa) – Beşiktaş (Türkiye) (FANATİK)
Haber Okunma Sayısı:
65
Yorum bırak