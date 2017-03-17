Bodrum Holidays ile yaza “MERHABA!”

YAZ tatili kararınızı vermeden önce Bodrum Holidays’e danışın. Baharın gelmesi ile hemen herkes yaz tatili planları yapmaya başladı.

Turizm sektöründeki 11 yıllık deneyimi ile turizm yükseköğrenim mezunu Sevinç Halil’in yönetimindeki Bodrum Holidays, en ucuz uçak biletleri ve bütçenizi sarmayacak paket tatil fırsatları ile unutulmaz bir yaz geçirmenizi sağlayacak.

UCUZ BİLETİN ADRESİ

İnternet sitelerinden daha uygun fiyatlarla Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’a uçak bileti fırsatları sunan Bodrum Holidays, özellikle Türk Hava Yolları, Atlasjet ve Pegasus hava yolu şirketleri ile yapmış olduğu anlaşmalar sayesinde müşterilerine ucuz biletler sunuyor.

PAKET TATİLLERDE TAYLAND DÖNEMİ

Çoğu tatilcinin vazgeçilmezi olan paket tatillerde yeni moda Uzak Doğunun gözdesi Tayland. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’a yönelik planlanan paket tatil kampanyaları artık dünyanın birçok turistik şehrini kapsıyor. Tayland da son dönemlerde turist akınına uğrayan ülkelerden biri. Şu ana kadar pek çok tatilciyi Tayland’a gönderen Bodrum Holidays yöneticisi Sevinç Halil, yapılan geri bildirimlerden tatilcilerin çok mutlu olduklarını söylüyor. 6 gece konaklama ve gidiş dönüş uçak bileti ile kişi başı 650 pounddan başlayan fiyatlar ile siz de Tayland’da gidip tek başına veya sevdikleriniz ile unutulmaz bir Uzak Doğu macerası yaşayabilirsiniz.

BALAYI İÇİN MALDİVLER VEYA DUBAİ

Yeni evlenen çiftlerin en özel zamanlarından biri olan balayı dönemi için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’ın yanı sıra Maldivler ve Dubai’yi tercih ediyor. Latin Amerika’da balayı geçirmek isteyen çiftlerin ise genellikle Küba’yı tercih ettiklerini söyleyen Halil, “Küba’ya talep oldukça fazla. Misafirlerimiz üç gün Havana’da kalıyorlar daha sonra Varadero’ya geçiyorlar ve bir hafta kalıyorlar.” dedi.

HER KONUDA DESTEK

Hemen her konuda müşterilerine yardımcı olan Bodrum Holidays, profesyonel çalışanlarıyla seyahat sigortasından çoğu ülkenin vizesini almanıza kadar size yardımcı oluyor.

SAĞLIK TURİZMİNDE KAPLICA DÖNEMİ

Şifa tesisleri olarak bilinen ve yüz yıllardır insanlar tarafından ziyaret edilen kaplıcalar günümüzde de sağlık dağıtmaya devam ediyor. Özellikle Türkiye’ye yönelik yapılan sağlık turizmi faaliyetlerini şifalı sular olarak bilenen kaplıcalar üzerine yoğunlaştıran Bodrum Holidays, başta Balıkesik olmak üzere Yalova ve Afyon’a seferler düzenliyor.

TÜRKİYE’YE ÖZEL TURLAR

Yaz aylarının yaklaşması ile yükselmeye başlayan hava sıcaklıklarına çözüm Karadeniz Turları. Yeşilin ve mavinin binlerce tonu ile sizleri ağırlamayı bekleyen Karadeniz bölgesi, Bodrum Holidays farkıyla daha güzel. Dönemsel olarak Türkiye’nin farklı şehir ve yörelerine göre özel turlar hazırlayan Bodrum Holidays’in yönetici Sevinç Halil, “Sadece alışveriş yapmak isteyen müşterilerimize özel İstanbul turumuz dahi var.” dedi. İstanbul’da her yıl gerçekleşen Shopping Festival için özel tur hazırlayan Bodrum Holidays, düşlediğiniz tatili yaşama şansı veriyor. Ayrıntılı bilgi için 145 High Street, Ponders End, EN3 4EB adresinde yer alan Bodrum Holidays ofisini ziyaret edebilir veya 0203 234 0094, 0208 804 0505, 0753 421 5447 numaralarını arayabilirsiniz.