Canning Town’ın yeni lezzet durağı: Meydan Sofrası

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Meydan Sofrası Meze ve Grill Restaurant görkemli bir açılışla Canning Town bölgesinde hizmete girdi.
Anadolu’nun en güzel lezzetlerinden harmanlanarak oluşturulan menüsü ile yediden yetmişe herkese hitap eden Meydan Sofrası, güler yüzlü çalışanlarıyla da büyük beğeni topluyor. Orhan Kibaroğulları ve Ton Leo girşimi ile Canning Town bölgesinde 3 hafta önce hizmete giren Meydan Sofrası, geçen Pazar günü görkemli bir törenle resmi açılışını gerçekleştirdi.
Yılların verdiği tecrübe ile işin başında olan isim Orhan Kibaroğlu, gazetemize yaptığı özel açıklamada bölgenin önemli ihtiyaçlarından birini karşıladıklarını belirterek, “Üç hafta önce açtık, beklediğimizin çok üstünde bir taleple karşılaştık. Bir an önce resmi açılışımızı yaparak daha fazla insana kendimizi tanıtalım dedik.” ifadelerini kullandı.
HİJYEN VE GÜLER YÜZLÜ HİZMET
Meydan Sofrası güler yüzlü hizmeti ve hijyen konusundaki hassasiyetini lezzetle buluşturunca kalite kaçınılmaz oldu. Hemen her milletten insanın misafir olduğu Meydan Sofrası, Anadolu lezzetlerini sevenlerin vazgeçilmez adresi olmuş durumda.
LEZZETİN YENİ ADRESİ
67 Barking Road, Canning Town, Londra, E16 4HB adresinde yer alan gözde restoran Meydan Sofrası geniş ve ferah oturma alanları ile özel anlarınızda sizin ve sevdikleriniz yanında. Meydan Sofrası’nda tadına doyamayacağınız bir yemek için 020 7476 8879 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.
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