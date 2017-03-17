Cemevi’nde ‘Kadının Fenni’ konuşuldu

BBC ekibi Etna Yanardağı’nda patlamaya yakalandı: 10 yaralı— 17 Mart 2017
İtalya’nın Sicilya adasında bulunan ve Şubat ayı sonunda yeniden faaliyete geçen dünyanın en aktif yanardağlarından Etna, BBC ekibi bölgede çekim yaptığı sırada patladı.
İNGİLTERE Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi’nde, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü anması yapıldı.
Yoğun bir katılımın olduğu anma, Hakka yürümüş olan emekçi kadınlar İçin saygı duruşuyla başladı. 8 Mart’ın anlam ve önemine ilişkin konuşmayı İAKM ve Cemevi Yönetim Kurulu Üyesi Yadigar Arsalan yaptı. Programda İAKM ve Cemevi adına konuşmayı ise Cemevi Yönetim Kurulu Üyesi Tuğba Özcivan yaptı. Britanya Alevi Gençler Federasyonu adına Özlem Şahin’in konuşmasının ardından sinevizyon gösterimi yapıldı. Türkiye’den panelist olarak katılan Avukat Feyza Altun, dinleyenlerle karşılıklı bir sohbet gerçekleştirdi.
Avukat Feyza Altun, ‘Kadının Fenni’ ve ‘Kadının Derdi’ isimli kitaplarını imzaladığı anmada, hukuki ve siyasi olarak kadın hakları üzerine bilgilendirmeler yaptı. İAKM ve Cemevinde Esen Etkin eğitiminde gerçekleşen ebeveynlik kurslarına katılan kadın canların sertifikaları dağıtıldı. Bergüzar Erdoğan ve Ali Erdoğan eşliğinde müzik dinletisi katılımcılardan beğeni aldı. Uzun saatler süren ve herkesin sonuna kadar kaldığı etkinlikte bir de çekiliş yapıldı. Çekiliş ile anmaya katılan kadınlara hediyeler verildi.
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