CTCA yıllık genel kurul toplantısını düzenledi

İNGİLTERE Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi geçtiğimiz Pazar günü gerçekleştirdiği bir toplantıyla yıllık genel kurul toplantısını düzenledi. Kıbrıs Türk Toplum Merkezi’nin (TCCA) Green Lanes’de bulunan binasında toplanan kurul, yeni döneme dair belirlemeler ve başkan seçimini gerçekleştirdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kurul toplantısı, ardından üyelerin tam katılım oranını tutturması ile başladı. Sinem Arıca ve Ayşe Osman’ın sekreter olarak belirlendiği toplantıda Leyla Kemal, kurula senelik faaliyet raporunu okudu.

“Bir şeyler başarmak için ekipçe çalışmanın önemini hepimiz biliriz. Konsey geçtiğimiz son dört senede artık ‘ben yokum, biz varız’ mesajını her fırsatta vurguladı ve vurgulamaya devam etmektedir. Toplam 12 komite toplantısıyla ardımızda bıraktığımız senede, birçok başarıya imza attık.

“12 Mayıs’ta Kıbrıs Türk Cemiyetinin sorunlarını ele aldık ve olağanüstü bir kurul toplantısı düzenleyerek 4 Haziran’da onlara yardımcı olduk. Yaptığımız toplam görüşmelerin sayısı 56 olarak kaydedildi.”

Kemal aynı zamanda 21 Kasım’da Kıbrıs’a yapılan ziyarete de değinerek CTCA’nın geçtiğimiz sene boyunca Kıbrıs ve İngiltere arasındaki güçlü köprü niteliğini yücelttiğini, Kıbrıs’a daha da çok giderek yardımların, toplantıların ve iletişimlerin sağlanacağının temennisini verdi.

Hakan Hüseyin ve Tevfik Zekai tarafından mali raporun onaylanmasından sonra başkan seçimine giden kurul, iki senede bir başkan seçiminin gerçekleştirilmesinden dolayı Leyla Kemal’in başkan olarak faaliyetlerini sürdürmesini uygun gördü. Disiplin Kurulu ve Denetleme Kurulu’nun aynı kalmasını uygun gören kurul, son olarak 2017/18 dönemine dair başarı temennileri ve dileklerini yineledi.