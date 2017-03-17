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Erdoğan’dan gurbetçilere; “Üç değil beş çocuk yapın”

— 17 Mart 2017

T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir’de katıldığı toplu açılış töreninde Avrupa ülkelerinde yaşayan Türklere seslendi. “Üç değil beş çocuk yapın. Avrupa’nın geleceği sizlersiniz.”

Erdoğan, Avrupa Adalet Divanı’nın başörtüsü kararına da tepki gösterdi. Erdoğan, “Hani inanç özgürlüğü vardı? Sıkıysa kipayı da yasaklasana. Avrupa ülkelerinin tüm demokratlıklarının, özgürlükçülerinin işin ucu, kendi çıkarlarına kadar olduğunu gördük. İşte AB, hani girelim dediğimiz AB var ya, AB Adalet Divanı başörtüsünü yasaklıyor. Bıktık ya bıktık. Hani din özgürlüğü vardı, hani inanç özgürlüğü vardı” dedi.

Avrupa’da yaşayan Türklere de seslenen Erdoğan, “Yaşadığınız, çalıştığınız yerler sizin vatanınızdır, sılanızdır. Oraya sahip çıkın, daha iyi yerlerde yaşayın, en güzel evlerde oturun, en iyi arabalara binin, 3 değil 5 çocuk yapın. Avrupa’nın geleceği sizlersiniz” diye konuştu.

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