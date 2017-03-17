İskoçya bağımsız olursa sterlini terk eder

İskoçya Bölgesel Hükümetinin eski Başbakanı Alex Salmond, İskoçya’nın ikinci bir referandum la bağımsız olması durumunda İngiliz sterlinini terk edebileceğini söyledi.

2014 yılında İskoçya’da yapılan bağımsızlık referandum unda Birleşik Krallık‘ın bir parçası olarak kalınması yönünde çıkan karardan sonra İskoç Bölgesel Hükümetinin Başbakanlığından ve İskoç Ulusal Partisinin (SNP) liderliğinden istifa eden Salmond, İskoçya’nın yeni bir referandum la bağımsız olması durumunda kendi para birimini kullanabileceğini söyledi.

İngiliz Financial Times gazetesine değerlendirmede bulunan Salmond, İskoçya’nın ikinci bir referandum sonucunda bağımsız olması durumunda İngiliz sterlinini terk edebileceğini fakat avroya geçilmesinin söz konusu olmayacağını belirtti. İskoçya’nın bağımsız olması durumunda yeni bir para birimi oluşturana kadar geçiş döneminde bir süreliğine İngiliz sterlinini kullanmaya devam edebileceğini, nihayetinde İskoçya’nın kendi para birimine sahip olmasının gerektiğini vurguladı.

Salmond, İngiltere‘nin Avrupa Birliğinden (AB) çıkış süreci sonunda İskoçya’nın da kaçınılmaz olarak AB‘den çıkacağını fakat ortak pazara erişimi sürdürülmesi içimazami çaba gösterileceğini belirtti.

İngiltere Başbakanı Theresa May dün yaptığı açıklamada İskoçya Bölgesel Yönetiminin ikinci bağımsızlık referandum u talebiyle ilgili olarak “Birlikte çalışmamız gerekiyor, ayrılmamız değil.” ifadelerini kullanmıştı.

İskoçya Bölgesel Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon ise merkezi hükümetin İskoçya’nın ikinci bağımsızlık referandum u talebini geri çevirmesinin bağımsızlık için başlı başına bir gerekçe olacağını söylemişti.

Birleşik Krallık’ın İskoçya’dan Sorumlu Devlet Bakanı David Mundell ise İskoçya’nın başkenti Edinburg‘da dün basına açıklamada bulunmuş ve merkezi hükümetin İskoç Bölgesel Hükümeti ile ikinci bağımsızlık referandum u için herhangi bir müzakereye girmeyeceğini bildirmişti.

REFERANDUM 2018 SONU VEYA 2019 BAŞINDA OLABİLİR

İskoçya Bölgesel Yönetimi Başbakanı ve ayrılıkçı İskoç Ulusal Partisinin (SNP) lideri Nicola Sturgeon, pazartesi Edinburg‘da düzenlediği basın toplantısında, İskoçya’da ikinci bağımsızlık referandum unun yapılması için yasal süreci gelecek hafta bölgesel parlamentoda başlatacağını ilan etmişti.

Sturgeon, referandum tarihi olarak 2018 sonbaharı ile 2019 ilkbaharı arasını işaret etmişti.

Sturgeon, Brexit sürecinde İskoçya’nın kendi konumuyla ilgili olarak merkezi hükümete önerdiği alternatiflerin dikkate alınmadığını belirtmiş, ülkesinin ikinci kez bağımsızlık referandum una gitmesi halinde bunun sorumlusunun Londra‘daki merkezi hükümet olacağı uyarısında bulunmuştu.

Referandumun yapılabilmesi için İskoç Parlamentosunun referandum kararının, Londra‘daki merkezi hükümet tarafından da onaylanması gerekiyor. (AA)