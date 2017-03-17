Karacan, bu kez 19 dakika oynadı

T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir’de katıldığı toplu açılış töreninde Avrupa ülkelerinde yaşayan Türklere seslendi. “Üç değil beş çocuk yapın. Avrupa’nın geleceği sizlersiniz.” Erdoğan, Avrupa Adalet Divanı’nın başörtüsü kararına da tepki gösterdi. Erdoğan, “Hani inanç özgürlüğü vardı? Sıkıysa kipayı da yasaklasana. Avrupa ülkelerinin tüm demokratlıklarının, özgürlükçülerinin işin ucu, kendi çıkarlarına kadar olduğunu gördük. İşte AB,…