Karacan, bu kez 19 dakika oynadı

Kraliçe de yasayı onayladı— 17 Mart 2017
Kraliçe 2. Elizabeth, Brexit sürecini başlatacak yasa tasarısını onayladı.
İngiltere Sky Bet League One’da şampiyonluk mücadelesi veren Bolton, rakip sahada Gilligham’a 4-0 galip geldi.
Hafta arasındaki karşılaşmada Bolton’daki ikinci maçını oynayan ve bu kez son 19 dakika görev yapan Jem Paul Karacan, her geçen hafta daha etkili oynamaya başladı.
Bolton, 5 bin 199 seyircinin izlediği karşılaşmada 3-15-45+2 ve 49’da attığı gollerle sonuca giderken, 36 maçta 66 puana çıkarak üçüncü sıradaki yerini korudu.
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