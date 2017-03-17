Kraliçe de yasayı onayladı— 17 Mart 2017
Kraliçe 2. Elizabeth, Brexit sürecini başlatacak yasa tasarısını onayladı.
Kraliçe 2. Elizabeth, Brexit sürecini başlatacak yasa tasarısını onayladı.
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, İngiltere‘nin Avrupa Birliği‘nden ayrılma sürecini başlatacak yasa tasarısını onayladı. İngiliz Parlamentosunun üst kanadı, ülkenin AB‘den ayrılma sürecini başlatacak Lizbon Anlaşması’nın 50.maddesini işletme yetkisinin hükümete devredilmesi Salı günü kabul etmişti. Kraliçe Elizabeth, Brexit sürecini başlatacak yasa tasarısını onayladı. Yasanın yürürlüğe girmesiyle müzakere süreci başlayacak. (İHA)
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