Küçük Kaymaklı tek golle: 1-0

BBC ekibi Etna Yanardağı’nda patlamaya yakalandı: 10 yaralı— 17 Mart 2017
İtalya’nın Sicilya adasında bulunan ve Şubat ayı sonunda yeniden faaliyete geçen dünyanın en aktif yanardağlarından Etna, BBC ekibi bölgede çekim yaptığı sırada patladı.
Brimsdown Stadı yan sahada oynanan İkinci Küme mücadelesinde Küçük Kaymaklı, konuk ettiği Mehmetçik’e 1-0 galip geldi.
İki takımın da tempolu futbol sergilediği, birçok fırsatı değerlendiremediği karşılaşmanın 90. dakikasında Küçük Kaymaklı sonuca ulaştı. Bu dakikada gelişen atakta Patos topu ağlara göndederek skoru belirleyen golü attı: 1-0.
Küçük Kaymaklı bu galibiyetle lig ikinciliği şansını devam ettirdi.
Mehmetçik ise play-off maçlarına katılarak Birinci Küme’ye çıkmaya çalışacak.
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