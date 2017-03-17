Melihat Gülses Londra’da sahne alacak

TÜRK Sanat Müziği sanatçısı Melihat Gülses, Hoş Seda Türk Sana Müziği Korosunun 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için 19 Mart Pazar akşamı düzenleyeceği “Kadın besteci ve yorumcular” konserine konuk sanatçı olarak katılacak.

Stoke Newington’daki “New Church”de 19 Mart Pazar saat 18.00’de başlayacak konserin bilet fiyatı 20 pound olarak açıklandı. Sanatseverler 07568441357 numarasını arayarak ya da dilekaltunkas1@hotmail.com adresine mail atarak ayrıntılı bilgi alabilecekler. Biletler Stoke Newington’da Karizma Beaut, Dalston’da IADD ve Hackney Cypriot Association’da satışa sunuldu.

Hoş Seda Kültür ve Sanat Merkezi Başkanı Dilek Altunkaş, konserin ilk bölümünde Baha Yetkin yönetimindeki Hoş Seda korosunun kadın bestecilerin eserlerini yorumlayacağını söyledi.

Altunkaş, Türkiye’de Türk Sanat Müziği’nin en çok sevilen sanatçıları arasındaki Melihat Gülses’i konserde sanatseverle buluşturmaktan çok memnun olduklarını sözlerine ekledi.