Milyon dolarlık otolar çürümeye terkediliyor

İskoçya bağımsız olursa sterlini terk eder— 17 Mart 2017
İskoçya Bölgesel Hükümetinin eski Başbakanı Alex Salmond, İskoçya’nın ikinci bir referandum la bağımsız olması durumunda İngiliz sterlinini terk edebileceğini söyledi.
Dubai’de lüks araçlar bir bir kaderine terk ediliyor. Ülkede benzin fiyatları oldukça düşük, ekonomi de bir hayli iyi. Ancak sokaklarda duran tozlu lüks otomobillerin bambaşka bir hikayesi var.
Dubai’nin tozlu hava koşullarına teslim olan ve aylarca kimsenin motorunu çalıştırmadığı bu otomobiller neden kaderlerine terk ediliyor? Terk edilen araçların modelleri çeşitlilik gösteriyor. Mercedes, Audi ve BMW gibi markaların üst sınıf otomobilleri var…
Kaderine terk edilen otomobillerin arasında fiyatı 1 milyon doları bulan Ferrari ve Porsche marka otomobiller de var. Bu lüks otomobillerin sahiplerince parklarda terk edilmesinde en önemli etken ise borçlarını ödeyememeleri.
Kredi kartıyla bir taksitini ödeyemeyen veya bir şekilde aracın borcunu karşılayamayanı koruyacak bir yasa Birleşik Arap Emirlikleri`nde bulunmuyor. İflas koruması gibi bir yasa ülkede olmadığından, borcunu ödeyemeyen doğrudan hapis cezasıyla karşılaşıyor. Bu cezayla yüzleşmek istemeyen yüzlerce kişi ise lüks otomobillerini terk edip ülkeden kaçmakta çareyi buluyor. Dubai’nin kanunlarına göre belirli bir süreden uzun bekleyen otomobiller genellikle satılıyor. Ancak o süreç tamamlanana kadar lüks araçlar tozla boğuşuyor.
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