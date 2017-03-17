Londra Gazete
Son haberler
17 Mart 2017 - CTCA yıllık genel kurul toplantısını düzenledi
17 Mart 2017 - 14 Mart Tıp Bayramı Parlamento’da kutlandı
17 Mart 2017 - Cemevi’nde ‘Kadının Fenni’ konuşuldu
17 Mart 2017 - Türkçe konuşan toplumlar Kadınlar Günü’nü kutladı
17 Mart 2017 - Türkiye’deki kutuplaşma bir muhbir ağı yarattı
Home / İngiltere ve Londra / Parlemento’da Türkiye paneli

Parlemento’da Türkiye paneli

— 17 Mart 2017

 

Haber ve fotoğraflar: Onur Uz

İNGİLİZ Parlementosu Westminster Hall’da, Türkçe konuşan toplumlarla olan yakınlığı ve çalışmalarıyla bilinen İşçi Partisi Enfield Milletvekili Joan Ryan öncülüğünde 90 dakikalık bir “Türkiye-Britanya ilişkileri ve Türkiye gündemi” paneli gerçekleşti. Panele Tottenham Milletvekili David Lammy, Edinburgh East milletvekilleri, David Burrowes gibi birçok politik sima katılırken, milletvekilleri tek bir ağızdan Dış İşleri Bakanlığından Milletvekili Tobias Ellwood görüşlerini bildirdiler.

Geçtiğimiz Temmuz ayında gerçekleşen darbe girişiminin panelin önemli bir bölümünü kapladığı akışta, Joan Ryan, Türkiye’nin geçtiğimiz Temmuz’dan beri süregelen OHAL sürecinin insan haklarını yaralayıcı niteliklerinin artık Britanya ve Türkiye arasında konuşulması gerektiğini vurguladı.

Konuşmasında Türkiye’de medya sansürü, gazeteci tutuklanmaları ve binlerce kamu çalışanının işinden olmasının ve bu sürecin getirdiği insan hakları ihlallerinin endişe verici olduğunu vurgulayan Joan Ryan, Kürt ve Alevi toplumlara yayın yapan kanalların kapatılma sürecine de değinerek korku politikasının yaygınlaşarak sadece Türkiye’de insan haklarının değil, genç girişimcilerin, geleceğin tam anlamıyla tehlike altında olduğunu söyledi.

Ardından konuşmasını gerçekleştiren Tottenham Milletvekili David Lammy, Tottenham’daki yüksek orandaki Kürt ve Türk köklü toplumlara değinerek kendisine toplum tarafından iletilen endişeleri belirtti.

“Birçok Kürt ve Türk Tottenham sakini, bugün ülkeye dönme korkusuyla geleceğe endişeyle bakıyorlar. Diktatörlüğün açıkça hüküm sürdüğü şu süreçte sesimizi duyurmalıyız.”

“TAM ANLAMIYLA BİR HAYAL KIRIKLIĞI”

Toplantı sonunda birçok Milletvekilinin ortak endişesinin Türkiye’deki insan hakları ihlali olduğu ve acilen İngiltere hükümetinin Türkiye ile bu konu çerçevesinde görüşmelere başlaması gerektiği gözlemlenirken, Dış İşleri Bakanlığından Tobias Ellwood’un toplantı sonundaki durum değerlendirme konuşması başta Joan Ryan olmak üzere çoğunluk tarafından “hayal kırıklığı” olarak nitelendirildi. Ellwood’un Türkiye üzerine yaptığı çıkarımlarda daha çok ülkenin NATO üyesi ve İngiltere açısından güçlü bir ticari ortak olması gibi değerlerin üzerinden gittiği ancak özellikle 15 Temmuz’dan bugüne süregelen sürece pek değinmediği görüldü.

“TİCARETTEN VE NATO’DAN ÖNCE İNSAN HAKLARI”

Joan Ryan, toplantıyı tamamlayıcı nitelikte olan konuşmasında Ellwood’un değerlendirmesinin hayal kırıklığı olduğunu belirtirken, şunları söyledi:

“Durum artık Kürtler ve Türkler değil, herkesin topluca paylaştığı bir endişe akımı hakkında. Eğer hükümet olarak bir şey söylememiz gerekiyorsa bunu hemen yapmamız lazım.

Evet, Türkiye NATO üyesi ve evet Türkiye güçlü bir ticari ortak. Ancak artık ticaretin insan haklarını konuşmanın önüne geçmesine izin vermemeliyiz.”

 

Haber Okunma Sayısı: 132
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

16 Mart 2017 Perşembe
Sayı 837

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close