Parlemento’da Türkiye paneli

Haber ve fotoğraflar: Onur Uz

İNGİLİZ Parlementosu Westminster Hall’da, Türkçe konuşan toplumlarla olan yakınlığı ve çalışmalarıyla bilinen İşçi Partisi Enfield Milletvekili Joan Ryan öncülüğünde 90 dakikalık bir “Türkiye-Britanya ilişkileri ve Türkiye gündemi” paneli gerçekleşti. Panele Tottenham Milletvekili David Lammy, Edinburgh East milletvekilleri, David Burrowes gibi birçok politik sima katılırken, milletvekilleri tek bir ağızdan Dış İşleri Bakanlığından Milletvekili Tobias Ellwood görüşlerini bildirdiler.

Geçtiğimiz Temmuz ayında gerçekleşen darbe girişiminin panelin önemli bir bölümünü kapladığı akışta, Joan Ryan, Türkiye’nin geçtiğimiz Temmuz’dan beri süregelen OHAL sürecinin insan haklarını yaralayıcı niteliklerinin artık Britanya ve Türkiye arasında konuşulması gerektiğini vurguladı.

Konuşmasında Türkiye’de medya sansürü, gazeteci tutuklanmaları ve binlerce kamu çalışanının işinden olmasının ve bu sürecin getirdiği insan hakları ihlallerinin endişe verici olduğunu vurgulayan Joan Ryan, Kürt ve Alevi toplumlara yayın yapan kanalların kapatılma sürecine de değinerek korku politikasının yaygınlaşarak sadece Türkiye’de insan haklarının değil, genç girişimcilerin, geleceğin tam anlamıyla tehlike altında olduğunu söyledi.

Ardından konuşmasını gerçekleştiren Tottenham Milletvekili David Lammy, Tottenham’daki yüksek orandaki Kürt ve Türk köklü toplumlara değinerek kendisine toplum tarafından iletilen endişeleri belirtti.

“Birçok Kürt ve Türk Tottenham sakini, bugün ülkeye dönme korkusuyla geleceğe endişeyle bakıyorlar. Diktatörlüğün açıkça hüküm sürdüğü şu süreçte sesimizi duyurmalıyız.”

“TAM ANLAMIYLA BİR HAYAL KIRIKLIĞI”

Toplantı sonunda birçok Milletvekilinin ortak endişesinin Türkiye’deki insan hakları ihlali olduğu ve acilen İngiltere hükümetinin Türkiye ile bu konu çerçevesinde görüşmelere başlaması gerektiği gözlemlenirken, Dış İşleri Bakanlığından Tobias Ellwood’un toplantı sonundaki durum değerlendirme konuşması başta Joan Ryan olmak üzere çoğunluk tarafından “hayal kırıklığı” olarak nitelendirildi. Ellwood’un Türkiye üzerine yaptığı çıkarımlarda daha çok ülkenin NATO üyesi ve İngiltere açısından güçlü bir ticari ortak olması gibi değerlerin üzerinden gittiği ancak özellikle 15 Temmuz’dan bugüne süregelen sürece pek değinmediği görüldü.

“TİCARETTEN VE NATO’DAN ÖNCE İNSAN HAKLARI”

Joan Ryan, toplantıyı tamamlayıcı nitelikte olan konuşmasında Ellwood’un değerlendirmesinin hayal kırıklığı olduğunu belirtirken, şunları söyledi:

“Durum artık Kürtler ve Türkler değil, herkesin topluca paylaştığı bir endişe akımı hakkında. Eğer hükümet olarak bir şey söylememiz gerekiyorsa bunu hemen yapmamız lazım.

Evet, Türkiye NATO üyesi ve evet Türkiye güçlü bir ticari ortak. Ancak artık ticaretin insan haklarını konuşmanın önüne geçmesine izin vermemeliyiz.”