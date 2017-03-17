Şampiyonlar Ligi kuraları çekildi
— 17 Mart 2017
UEFA Şampiyonlar Ligi‘nde çeyrek final kurası heyecanı yaşandı. Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final kuraları İsviçre’nin Nyon kentinde çekildi. Bayern Munih-Real Madrid ile Juventus-Barcelona kulüpleri birbirine rakip oldu.
Bayern Munih-Real Madrid eşleşmesi erken final olarak yorumlandı.
Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final eşleşmeleri
Atletico Madrid – Leicester City
Borussia Dortmund – Monaco
Bayern Münih – Real Madrid
Juventus – Barcelona
Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ilk maçlar 11-12 Nisan’da, rövanşlar ise 18-19 Nisan’da oynanacak. (FANATİK)
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