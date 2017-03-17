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Şampiyonlar Ligi kuraları çekildi

— 17 Mart 2017

UEFA Şampiyonlar Ligi‘nde çeyrek final kurası heyecanı yaşandı. Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final kuraları İsviçre’nin Nyon kentinde çekildi. Bayern Munih-Real Madrid ile Juventus-Barcelona kulüpleri birbirine rakip oldu.

Bayern Munih-Real Madrid eşleşmesi erken final olarak yorumlandı.

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final eşleşmeleri

Atletico Madrid – Leicester City

Borussia Dortmund – Monaco

Bayern Münih – Real Madrid

Juventus – Barcelona

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ilk maçlar 11-12 Nisan’da, rövanşlar ise 18-19 Nisan’da oynanacak. (FANATİK)

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