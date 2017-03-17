Türkçe konuşan toplumlar Kadınlar Günü’nü kutladı

BBC ekibi Etna Yanardağı’nda patlamaya yakalandı: 10 yaralı— 17 Mart 2017
İtalya’nın Sicilya adasında bulunan ve Şubat ayı sonunda yeniden faaliyete geçen dünyanın en aktif yanardağlarından Etna, BBC ekibi bölgede çekim yaptığı sırada patladı.
DÜNYA Emekçi Kadınlar Günü olan 8 Mart, Londra Türkçe konuşan toplumlara yönelik faaliyet gösteren kurum ve dernekler tarafından kutlandı.
İNGİLTERE Kadın Platformu (WPUK) başkanı Nilgün Yıldırım ve dernek üyeleri ile Lifetime Learning Charity işbirliğiyle Dünya Emekçi Kadınlar Günü adına bir etkinlik düzenledi.
11 Mart 2017 Cumartesi günü düzenlenen panele KKTC Büyükelçi Zehra Başaran, Enfield Belediyesi Eğitimden sorumlu meclis üyesi Ayfer Orhan, sosyolog, belgesel yapımcısı ve yazar Semra Eren-Nijhar, iş kadını, moda ve sanat danışmanı Zeynep Dervişoğlu Ober, fotoğraf sanatçısı ve Eğitimci Vehbi Koca ve eğitimci yazar Ertanç Hidayettin konuşmacı olarak katıldı. Panelde kadının toplumlardaki yeri, demokratik düzende kadın ve medyada kadının temsili gibi birçok önemli konulara değinildi.
Profesör Belma Ötüş Baskett’in yönettiği panel, açılış olarak Dünya Emekçi Kadınlar Günü tarihçesini konu alan bir konuşmayla başladı. Enfield Belediyesi eğitimden sorumlu meclis üyesi Ayfer Orhan da konuşmasında dinlerin ve kanun yapıcıların kadınların üzerindeki baskısına değinerek kadına şiddetin hızla arttığı bir dünyada yaşadığımızı ve halen eşitlik mücadelesi verdiğimizin altını çizdi. Ayfer Orhan toplumun ilerlemesi ve gelişimi için eğitimin çok önemli olduğunu vurgulayarak, hükümetin eğitime ayırdığı fonları kesmesini de eleştirdi.
Tasarımcı Zeynep Ober, yaptığı konuşmada kadının iş hayatında karşılaştığı zorlukları ele alan bir konuşma yaptı. Evlenip İngiltere’ye geldikten sonra karşılaştığı zorlukları da anlatan Ober, genç kadınlara çağrıda bulunarak eğitime çok önem verilmesi gerektiğinin altını çizerek, güçlükler karsısında asla vaz geçmemelerini önerdi.
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