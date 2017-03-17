Walsall evinde 1-0 yenildi

İskoçya bağımsız olursa sterlini terk eder— 17 Mart 2017
İskoçya Bölgesel Hükümetinin eski Başbakanı Alex Salmond, İskoçya’nın ikinci bir referandum la bağımsız olması durumunda İngiliz sterlinini terk edebileceğini söyledi.
Sky Bet League One’da Walsall, sahasında Fleetwood Town’a 1-0 mağlup oldu.
Ligde ikinci sırada yer alan rakibi karşısında 22. dakikada yediği golle geriye düşen Walsall, ikinci yarıdaki baskısına rağmen gole ulaşamadı. 90 dakika forma giyen Erhun Öztümer’in son dakikada kullandığı frikik atışında Fleetwood Town kalecisi yerinde bir kurtarışla golü engelledi.
3 bin 890 biletli seyircinin izlediği maçtan sonra 38 maçta 53 puanda kalan Walsall, 9’unculuktaki yerini korudu.
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