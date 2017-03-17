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Walsall evinde 1-0 yenildi

— 17 Mart 2017

Sky Bet League One’da Walsall, sahasında Fleetwood Town’a 1-0 mağlup oldu.

Ligde ikinci sırada yer alan rakibi karşısında 22. dakikada yediği golle geriye düşen Walsall, ikinci yarıdaki baskısına rağmen gole ulaşamadı. 90 dakika forma giyen Erhun Öztümer’in son dakikada kullandığı frikik atışında Fleetwood Town kalecisi yerinde bir kurtarışla golü engelledi.

3 bin 890 biletli seyircinin izlediği maçtan sonra 38 maçta 53 puanda kalan Walsall, 9’unculuktaki yerini korudu.

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