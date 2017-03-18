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ABD, Trump’ı dinlediğimize dair iddiaları tekrarlamayacak

— 18 Mart 2017

İngiltere, ABD’nin, Londra’nın Başkan Donald Trump’a yönelik casusluk faaliyetleri yürüttüğüne ilişkin suçlamaları bir daha gündeme getirmeme sözü verdiğini açıkladı.

Bu yöndeki açıklama İngiltere Başbakanlık Sözcüsü James Slack’ten geldi. Ancak ABD yönetimi suçlamalarla ilgili olarak İngiltere’den özür dilemedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, Amerikan Fox News televizyonunun iddialarına atıf yaparak, İngiltere’nin iletişim istihbarat örgütü GCHQ’nun ABD’de başkanlık seçimi kampanyası sırasında Trump’ı dinlediğini iddia etmişti.

GCHQ’dan yapılan yazılı açıklamada ise Spicer’ın iddiasının “saçma ve tamamen gülünç olduğu, dikkate alınmaması gerektiği” belirtilmişti.

Yorumcular, GCHQ’nun çalışmalarına ilişkin bir habere doğrudan yanıt vermesinin olağandışı olduğunu söylüyor.

İstihbarat kuruluşunun, faaliyetlerine ilişkin iddiaları kabul etmekten ya da reddetmekten uzak bir politikaya bağlı kaldığı biliniyor.

OBAMA, İNGİLİZ İSTİHBARATINI KULLANDI

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, Fox News’a yaptığı açıklamada, eski Başkan Barack Obama’nın, seçim kampanyası sırasında Donald Trump’ın telefonlarını dinlettiği iddiasını tekrarlamış, Obama için “Ulusal Güvenlik Ajansı’nı (NSA) kullanmadı, CIA, FBI ya da Adalet Bakanlığı’nı da kullanmadı. GCHQ’yi kullandı” demişti.

Spicer, eski yargıç Andrew Napolitano’nun açıklamalarına ithafen, “Üç istihbarat kaynağı Fox News’a, Obama’nın emir komuta zincirini aştığını söyledi” diye konuşmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump da, New York’ta bulunan Trump Tower’ın gözetlendiğini açıklamış, ama iddialarına herhangi bir kanıt göstermemişti.

Perşembe günü, ABD Senatosu’ndan bir komite de seçimlerin öncesi ya da sonrasında Trump Tower’ın izlendiğine ilişkin herhangi bir delil olmadığını açıklamıştı.

Geçtiğimiz hafta, ABD’de Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Başkanı James Comey de, seçim kampanyası döneminde eski Başkan Barack Obama’nın, Donald Trump’ın telefonlarını dinlettirdiği yönündeki iddiaları reddetmişti. (BBC TÜRKÇE)

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