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Ankara’da ‘Commomwealth’ Günü

— 18 Mart 2017

İlk kez 1904 yılında kutlanmaya başlanan ve 1958 yılında bugünkü adını alan İngiliz Milletler Topluluğu Günü (Commonwealth Day) nedeniyle İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore, bir resepsiyon verdi. 

Büyükelçilik rezidansında düzenlenen resepsiyona Avusturalya, Yeni Zelanda, Srilanka, Singapur, Malezya gibi ülkelerin büyükelçileri ile bazı davetliler katıldı. Etkinlikte konuşan Büyükelçi Moore, “İmparatorluklar tarih boyunca insanlara çok fazla zulüm ve sömürü getirdi. İngiliz İmparatorluğu’nun da hiçbir farkı yoktu. Milletler Topluluğu, birbirleriyle yakın bir tarihi bağa sahip olan ülkeleri küresel sınamalarla birlikte mücadele edebilmeleri için ortak özgürlük, adalet ve demokrasi değerlerine dayanan bir şemsiye altında bir araya getirmeyi amaçlıyor” diye konuştu. Resepsiyon kokteyle devam etti. (HÜRRİYET)

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