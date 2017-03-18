Crawley Town farklı yenildi: 0-3

Ankara’da ‘Commomwealth’ Günü— 18 Mart 2017
İngiliz Milletler Topluluğu Günü (Commomwealth Day) nedeniyle İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore, bir resepsiyon verdi.
Crawley Town, Sky Bet League Two’daki 37’inci maçını 3-0 kaybetti.
Kendi sahasında konuk ettiği Crewe karşısında 37 (penaltı), 50 ve 52’de kalesinde goller gören Crawley Town bunlara karşılık veremedi.
44 puanla 17’inci sırada kalan Crawley Town’da Yusuf Mersin yedek kulübesindeydi.
Maçı 1.566 seyirci izledi.
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