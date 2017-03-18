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Haftanın maçları

— 18 Mart 2017

Excellence Türk Ligi Birinci ve İkinci Kümelerle, Türk Ligi Federasyon Kupası, Barnet Sunday Veteran Lig ve Locus Estate Türk Veteran O35 Ligi’nde  19-20 Mart günleri oynanacak maçların programı şöyledir:

19 MART PAZAR

Excellence Mortagage 1.Küme

Douglas Eyr Sports Centre

14.00 Fenerbahçe-Yeni Boğaziçi

Pymmes Park

14.00 Yalova-Esenler

Excellence Mortgage 2.Küme

Peter May Sports Centre

14.00 Yeşilada-Koçgiri

Türk Ligi Federasyon Kupası

Summer Lane

14.00 Trabzonspor-GS FC

Douglas Eyr Sports Centre

16.00 Yeni Boğaziçi-Fenerbahçe

(Yarıda kalan maçın sadece uzatmaları oynanacak)

Barnet Sunday Veteran League Premier Division

Globe Rangers

12.00 Globe Rangers-Londra Türk Masterler

Barnet Sunday Veteran League Division One

Redbridge  Sports and Leisure Centre

11.30 UCL Academical-Londra Türk Masterler Legends

20 MART PAZARTESİ

Locus Estate Türk Veteran O35 Ligi

New River Sports Centre

19.30 Akova-Türkmenköy

19.30 Anatolian-Kaleburnu

19.30 Diyarbakırspor-Maverick

20.30 Gaziantepspor-Narlı FC

20.30 Kafkas Gençlik-Adana Demirspor

20.30 Yeni Boğaziçi-Yurtseven

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