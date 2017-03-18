Haftanın maçları

İngiltere Büyükelçisi Moore: Çanakkale geçilmez— 18 Mart 2017
İngiltere Büyükelçisi Richard Moore, Twitter hesabından “Çanakkale geçilmez” mesajını paylaştı.
Excellence Türk Ligi Birinci ve İkinci Kümelerle, Türk Ligi Federasyon Kupası, Barnet Sunday Veteran Lig ve Locus Estate Türk Veteran O35 Ligi’nde 19-20 Mart günleri oynanacak maçların programı şöyledir:
19 MART PAZAR
Excellence Mortagage 1.Küme
Douglas Eyr Sports Centre
14.00 Fenerbahçe-Yeni Boğaziçi
Pymmes Park
14.00 Yalova-Esenler
Excellence Mortgage 2.Küme
Peter May Sports Centre
14.00 Yeşilada-Koçgiri
Türk Ligi Federasyon Kupası
Summer Lane
14.00 Trabzonspor-GS FC
Douglas Eyr Sports Centre
16.00 Yeni Boğaziçi-Fenerbahçe
(Yarıda kalan maçın sadece uzatmaları oynanacak)
Barnet Sunday Veteran League Premier Division
Globe Rangers
12.00 Globe Rangers-Londra Türk Masterler
Barnet Sunday Veteran League Division One
Redbridge Sports and Leisure Centre
11.30 UCL Academical-Londra Türk Masterler Legends
20 MART PAZARTESİ
Locus Estate Türk Veteran O35 Ligi
New River Sports Centre
19.30 Akova-Türkmenköy
19.30 Anatolian-Kaleburnu
19.30 Diyarbakırspor-Maverick
20.30 Gaziantepspor-Narlı FC
20.30 Kafkas Gençlik-Adana Demirspor
20.30 Yeni Boğaziçi-Yurtseven
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