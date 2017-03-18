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Haydi minik Nefes, vur ‘Demirpençe’ni kansere

— 18 Mart 2017

 

Nefes ile facetime üzerinden konuşan Sinem Arıca, gözyaşlarına hakim olamadı.

İngiltere Türk Kadınları Yardım Derneği (TWPA), Almanya’da kanser tedavisi gören 6 yaşındaki Kıbrıslı Nefes Demirpençe için yardım kampanyası başlattı. Derneğin Turnpark Lane’de bulunan merkezinde Başkan Sinem Arıca öncülüğünde bir araya gelen üyeler, “Kıbrıs’tan Göçün 100. Yılı” etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen yardım kampanyasına toplumdan da destek beklediklerini vurguladılar.

“BİR NEFES DE BİZ VERELİM”

“Nefes’e Bir Nefes de Sen Ol” sloganıyla başlatılan kampanya ile ilgili görüşlerini paylaşan TWPA Başkanı Sinem Arıca, “Minik Nefes’e bir nefes de biz vermek istiyoruz. Katkı veren yardımsever toplumumuza ve üyelerimize çok teşekkür ederim. Altı yaşında olan Nefes, üç yaşındayken ‘nöroblastom’ denilen bir kanser hastalığıyla mücadele etmeye başladı. Ankara’da tedavi ücretinin bir kısmı devlet tarafından karşılandı ve Nefes, şu an ailesiyle birlikte Almanya’da tedavi için bulunuyor” dedi.

FACETIME ÜZERİNDEN KONUŞTULAR

Sinem Arıca, Dernek merkezinde Facetime üzerinden minik Nefes ile bir görüşme de gerçekleştirdi. Duygu yüklü anların yaşandığı, Arıca ile bazı üyelerin gözyaşlarına hakim olamadığı görüşmede Nefes Demirpençe, iyileştiği zaman Londra’ya gelerek kendisine destek olanları ziyaret edeceğini ifade etti.

TWPA üyelerinin, yardım kampanyası kapsamında geçen hafta itibariyle topladığı 500 sterlin, tedavi masrafları için Nefes’in ailesine teslim edilecek.

Minik Nefes için bir araya gelen TWPA üyeleri, aynı gün 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü de kutladılar. Üyelere çiçek verilen bu özel günde, kadınların toplum hayatı için çok önemli olduğunun altı çizildi.

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