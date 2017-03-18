İngiltere Büyükelçisi Moore: Çanakkale geçilmez

İngiltere Büyükelçisi Richard Moore, Twitter hesabından “Çanakkale geçilmez” mesajını paylaştı.

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı esprili paylaşımlarla takipçilerinin sempatisini kazanan İngiltere‘nin Türkiye Büyükelçisi Richard Moore, 18 Mart Şehitler Günü’ne ilişkin açıklama yaptı.

Moore, Twitter hesabından, “1915’te vatanlarını savunmak için hayatlarını feda eden Türklerin onuruna, 2015’te dediğim gibi, bir kez daha #ÇanakkaleGeçilmez diyorum. Ve Atatürk’ün, hayatlarını kaybeden müttefik askerlerin annelerine hitabında ifadesini bulan dostluk ruhunu selamlıyorum.”