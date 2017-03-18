İzmir karpostallarına İngiltere’den ödül

İNGİLTERE’de, ‘The Business Design Centre’da gerçekleşen Spring Stampex İngiltere Milli Pul Sergisi’ne ‘Gezdim İzmir’in Sokaklarında (1895-1910)’ isimli koleksiyonu ile katılan karpostal koleksiyoncusu Ercüment Tahtakıran Large Vermeil (Büyük Venye) ödülüne layık görüldü.

Bu büyük ödülü İzmir’e kazandıran, kuyumculuktan emekli Ercüment Tahtakıran, bu senenin konusunun Osmanlı İmparatorluğu dönemi ve Ortadoğu olması nedeniyle, Türkiye’den çok değerli pul ve posta tarihi üzerinde 100 panoya yakın değerli koleksiyonun yarışmaya katıldığına dikkat çekerek, “Uluslararası sergi olması dolayısı ile toplam 370 panoluk bu sergide benim koleksiyonumun konu başlığı ‘Gezdim İzmir’in Sokaklarında.’ Koleksiyonumun, uluslararası arenada önemli bir değere sahip bulunması hem benim hem şehrim adına çok gurur verici. Şimdiye kadar yapılan bu sergilede ilk defa İzmir konusu işlendi ve ilk defa ödül aldı” dedi.

Tahtakıran 54 senedir bu şehirde yaşayan bir İzmirli olarak, şehre hayranlığının ve tarihine merakının ortaokul çağlarında amatörce başladığını belirterek, “15 senedir İzmir ile ilgili kartpostal, foto kart , efemera, postadan geçmiş antetli şirket zarfları, gravürler, 19. yüzyılda Sebah, Abdullah Fereres ve Biraderler ve farklı fotoğrafçılar tarafından çekilmiş orijinal İzmir fotoğrafları, 19 yüzyıl kitap ve broşürleri, İzmir Fuarı fotoğraf ve kartpostalları, İzmir yangın fotoğrafları gibi başlıklarda geniş bir koleksiyona sahip olmama neden oldu. Ankaralı can dostum Koray Özalp’in katkı ve desteği sayesinde; ilk olarak seçtiğimiz postadan geçmiş kartpostallarımla, PTT Milli Pul 2016 İzmir sergisine ‘Gezdim İzmir’in Sokaklarında (1895-1910 )’ başlığı altında, 5 pano, toplam 182 kartpostal ve 9 antetli zarf ile sergi yarışmaya katıldım.

Seçilen her kartpostalı kısa bir özet bilgi ile açıkladık. İzmir üzerine derin tarih bilgisi olan kardeşim Yavuz Selim Ağaoğlu’nun özenli çalışması sayesinde sunumumuz daha anlamlı hale geldi. İlk defa gün yüzüne çıkardığım koleksiyonum Altın Madalya ve Konak Filatelistler Derneği Jüri Özel Ödülüne layık görüldü. Bu tabii beni m çok mutlu etti ve gurur kaynağı oldu” dedi.

Bu olaydan kısa bir süre sonra İngiltere’de açılacak olan Spring Stampex 2017’ye katılmaya karar verdiğini anlatan Tahtakıran, “İlk olarak başvurumuzun kabul olması gerekiyordu. Ulusal anlamda kazanmış olduğum madalyanın İngiltere’de kabul edilmemde etkisi oldu. Başvurumuz kabul gördükten sonra hazırlıklara başladım. İlk olarak tüm metinlerin ingilizceye tercümesini eşim Siren Tahtakıran’ın titiz çalışması ile kısa sürede bitirdik. Kartpostallarımız bu sefer İngilizce metinlerle yeniden pano haline getirildi. 15-18 Şubat 2017 tarihinde The Business Design Centre’da gerçekleşen Spring Stampex İngiltere Milli Pul Sergisine katıldık” dedi. (DHA)