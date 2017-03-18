Jethro Sheeran yeni şarkısını tanıttı

İngiltere Büyükelçisi Moore: Çanakkale geçilmez— 18 Mart 2017
İngiltere Büyükelçisi Richard Moore, Twitter hesabından “Çanakkale geçilmez” mesajını paylaştı.
İNGİLİZ Rap müzik piyasasının tanınmış isimlerinden Jethro Sheeran, yeni şarkısının tanıtımını yaptı.
Cornerstone albümü çalışmalarına devam eden ünlü söz yazarı ve şarkıcı Sheeran, Lovelorn parçası ile müzik piyasasına iddialı bir giriş yaptı. Güney Londra’nın özgün mekanlarından Fu Manchu’da gerçekleşen partiye İngiliz medyasının yakından tanıdığı birçok isim ve onlarca Alonestar hayranı katıldı.
Kendi performansı öncesi birçok yeni yeteneğe şans veren Sheeran, kendisini dinlemeye gelenleri yeni sesler ve tarzlarla da tanıştırmış oldu.
Saat 21.00’de başlayan parti bir sonraki günün ilk ışıklarına kadar devam etti.
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak