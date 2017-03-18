Jethro Sheeran yeni şarkısını tanıttı

İNGİLİZ Rap müzik piyasasının tanınmış isimlerinden Jethro Sheeran, yeni şarkısının tanıtımını yaptı.

Cornerstone albümü çalışmalarına devam eden ünlü söz yazarı ve şarkıcı Sheeran, Lovelorn parçası ile müzik piyasasına iddialı bir giriş yaptı. Güney Londra’nın özgün mekanlarından Fu Manchu’da gerçekleşen partiye İngiliz medyasının yakından tanıdığı birçok isim ve onlarca Alonestar hayranı katıldı.

Kendi performansı öncesi birçok yeni yeteneğe şans veren Sheeran, kendisini dinlemeye gelenleri yeni sesler ve tarzlarla da tanıştırmış oldu.

Saat 21.00’de başlayan parti bir sonraki günün ilk ışıklarına kadar devam etti.