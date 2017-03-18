“Okul bütçelerinde yapılan kesintilere HAYIR!”

İngiliz hükümetinin eğitim bütçesinde yapmayı planladığı kesintiler, Day-Mer’de masaya yatırılacak.

“Okullarımızı ve çocuklarımızın eğitimini zor günler bekliyor.” ifadesi ile başlayan bir açıklama yayınlayan Türk ve Kürt Toplum Dayanışma Merkezi, hükümetin kesintileri nedeniyle ilk ve ortaokul bütçelerinin büyük bir krizin eşiğinde olduğunu savundu.

“Her bir okul bütçesinin en az %10’unu, 2020’ye kadar kaybetmek ile yüz yüze. Bu kesintiler birçok öğretmenin işinden olması, sınıflardaki öğrenci sayısının yükseltilmesi ve okul araç gereçlerinin azaltılması anlamına geliyor. Bu kesintiler İngiltere’deki tüm kesimleri ve çocukları etkiliyor. Eğitim ve çocuklarımızın geleceği için tüm veliler olarak mücadele etmemiz önemli. Gelin toplantımıza katılın ve bu kesintilere karşı sesimiz güçlü bir şekilde duyuralım. Toplantı hakkında daha fazla bilgi almak için Day-Mer’i 020 7275 8440’dan arayabilir, ya da info@daymer.org email adresinden bizimle irtibata geçebilirsiniz.” şeklinde yapılan açıklama ile velilere çağrı yapıldı. 25 Mart Cumartesi saat 16.00’da 22 Moorefield Road, Londra, N17 6PY adresinde yer alan Day-Mer’in Tottenham’daki merkezinde gerçekleşecek toplantıda Fair Funding for All Schools’tan bir temsilci, Ortaokul Öğretmeni ve Ulusal Öğretmenler Sendikası Sorumlusu Oktay Şahbaz, İlkokul Öğretmeni ve SENCO (Özel Eğitim Koordinatörü) Zübeyde Aydemir konuşacak.