Paris’te çifte saldırı!

Ankara’da ‘Commomwealth’ Günü— 18 Mart 2017
İngiliz Milletler Topluluğu Günü (Commomwealth Day) nedeniyle İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore, bir resepsiyon verdi.
Paris’ten son dakika haberi.. Paris’te Orly Havalimanı’nda silah sesleri duyuldu. Bir askerin silahını alarak kaçmaya çalışan şüpheli vuruldu. Havalimanı tahliye edildi. Bu olaydan yaklaşık 20 dakika sonra Paris’te yol kontrolü sırasında bir polise ateş açıldığı bildirildi.
Saldırgan Sentinelle isimli güvenlik operasyonları sırasında görevli olan askeri devriyenin silahını almaya çalıştı.
AFP’nin haberine göre havalimanında bulunan yolcular tahliye edildi. Havalimanındaki uçuşlar ertelendi.
SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Saldırgan diğer güvenlik güçlerinin ateş etmesi sonucu etkisiz hale getirildi. Olay sırasında havalimanı tahliye edilirken, havalimanına özel güvenlik birimleri sevk edildi.
Fransa İçişleri Bakanlığı askerin silahını almaya çalışan şüphelinin öldürüldüğünü doğruladı. Şüphelinin vurulmadan önce havalimanındaki bir dükkana kaçtığı bildirildi. Olayda yaralanan olmadığı belirtildi.
İKİNCİ SALDIRI
Öte yandan, yine başkent Paris’te, şehrin kuzey doğu bölgesinde yol kontrolü sırasında üç polise ateş açıldığı açıklandı. Polislerden birinin ağır yaralı olduğu bildiriliyor. (HÜRRİYET)
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