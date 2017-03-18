“Referandumda gereken cevap verilecek”

Reform 2000 Partisi Genel Başkanı Erol Başarık, Türkiye’de 16 Nisan’da gerçekleştirilecek Anayasa Değişikliği Referandumu öncesi Kıbrıs Türk Toplum Merkezi’nde (TCCA) bir konferans düzenledi. Başarık, Türk vatandaşlarının referandumda, pek çok olumsuzluk için AK Parti’ye gereken cevabı vereceğini savundu.

‘16 Nisan Referandumu ve Sonrası’ başlığı altında gerçekleştirdiği konferansta Başarık, oy kullanacak olanlara bazı uyarı ve tavsiyelerde bulundu. Başarık konuşmasına, Türkiye’nin Almanya ve Hollanda ile yaşadığı siyasi gerginliğe değinerek başladı ve “T.C. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Hollanda’ya girişine izin verilmemesi, Türkiye için utanç vericidir. Fakat şeytanın avukatlığını yapıp olayları farklı bir pencereden incelediğimiz zaman kafamızı kurcalayan birçok soruyla da karşılaşıyoruz. Almanya ve Hollanda’nın Türkiye’deki referandumda ‘Evet’ oyunu artırmak için böyle çalışmalar yaptığı akıllara gelen ihtimaller arasında bulunuyor” dedi.

“PARTİ ÇIKARLARI İÇİN BAŞKANLIK İSTENİYOR”

AK Parti’nin aradan geçen 15 yılda ‘yasaklar, yolsuzluk ve yoksulluk’ ile mücadele edemediğini savunan Başarık, getirilmek istenen başkanlık sisteminin de tamamen Parti’nin çıkarları doğrultusunda olduğunu ifade etti.

Reform 2000 Partisi Genel Başkanı Erol Başarık, “Türkiye’ye başkanlık gelirse; bakanlardan, hakimlere kadar birçok yetkili tek bir kişinin vereceği kararlar doğrultusunda hareket edecek. Türkiye’de rektör atamaları da oldukça sorunlu… En çok oyu alan rektör adayı değil de Cumhurbaşkanının tercih ettiği ve belki de en az oyu alan aday başa geçebiliyor. Umuyorum ki bu ve benzer birçok soruna karşı Türk vatandaşları referandumda gereken cevabı verecektir” diye konuştu.