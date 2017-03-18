TekMill’den yeni albüm

İngiltere Büyükelçisi Moore: Çanakkale geçilmez— 18 Mart 2017
İngiltere Büyükelçisi Richard Moore, Twitter hesabından “Çanakkale geçilmez” mesajını paylaştı.
İNGİLTERE’NİN en önde gelen Türk HipHop/Rap sanatçısı TekMill’in yeni albümü “London To Turkey Vol. 4” dijital ve bandrollü olarak satışa sunuldu.
TekMill’in diğer albüm projeleri gibi bu yeni albümünde İngilizce ve Türkçe karışımı şarkı sözleri ve alt yapılarıyla gerçekleştirildi.
iTunes’den satın almak için: itunes.apple.com/album/id1212712328?ls=1&app=itunes
TekMill Sosyal Medya:
Web: www.Tekmillion.com
Twitter: TekMill
YouTube: TekMill
Instagram: TekMill
Facebook: TekMillMusic
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