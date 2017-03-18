TekMill’den yeni albüm

İNGİLTERE’NİN en önde gelen Türk HipHop/Rap sanatçısı TekMill’in yeni albümü “London To Turkey Vol. 4” dijital ve bandrollü olarak satışa sunuldu.

TekMill’in diğer albüm projeleri gibi bu yeni albümünde İngilizce ve Türkçe karışımı şarkı sözleri ve alt yapılarıyla gerçekleştirildi.

iTunes’den satın almak için: itunes.apple.com/album/id1212712328?ls=1&app=itunes

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