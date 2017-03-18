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Üç ebeveynli bebek 2018’de doğacak

— 18 Mart 2017

İngiltere tartışmaları bitirdi ve üç insanın genini taşıyacak bebek için izin verdi. Newscastle’daki  doktorlar, iki kadın ve bir erkeğin genlerini taşıyacak olan dünyanın ilk tüp bebeği için gerekli lisansı aldı. Peki neden böyle bir yöntem denenecek?

Dünyanın ilk üç ebeveynli bebeği 2018’de doğacak. İngiliz doktorların gerekli lisansı aldığı üç ebeveynli tüp bebek için, iki kadının yumurtası ve bir erkeğin spermi kullanılacak. Bu tekniğin asıl amacı ise bilimkurgu filmlerinde gördüklerimiz gibi…

Bu yöntemle bir annedeki hatalı genler çıkartılarak yerine diğer annedeki sağlıklı genler yerleştirilecek; yani bebek üç kişinin DNA’sını taşıyacak. Gerekli lisansı alan İngiliz doktorlar, şimdi de ebeveynlerin lisans almasını bekliyor. Üç DNA’lı ilk bebeğin 2018’de doğması bekleniyor.

AMAÇ NE?

BBC’nin haberine göre, iki kadının yumurtaları ve bir erkeğin spermlerinin kullanılacağı tekniğin asıl amacı, ölümcül mitokondriyal hastalıkların önüne geçmek. Her 6 bin 500 bebekten biri, ciddi bir mitokondriyal hastalıkla doğuyor. Mitokondriyal hastalıkla doğanlarda enerji eksikliği nedeniyle vücut fonksiyonlarını yerine getiremiyor. Bu da kas güçsüzlüğü, körlük, kalp yetmezliği ve hatta ölüme yol açabiliyor.

NEDEN İKİ ANNE?

Hastalık, hücrelerde hareketi ileten kısımların zarar görmesi nedeniyle ortaya çıkıyor. Mitokondriya, yalnızca annelerden çocuklara geçiyor. Mitokondriyanın kendine özgü bir DNA’sı bulunuyor.

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