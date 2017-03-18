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UETD’den yemekli kutlama

— 18 Mart 2017

UETD UK’ 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü yemekli bir program ile kutladı.

Geçtiğimiz yıllara kıyasla farklı bir etkinliğe imza atan UETD UK farkındalık seviyesini arttırmaya devam ediyor. Dünya üzerindeki tüm kadınların ortak günü olarak kabul edilen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününde toplumumuzun baş tacı olan kadınlarımıza akşam yemeği programı düzenlendi. Ponders End Vadi Restaurant’ta düzenlenen yemek davetine ilgi yoğundu, yaklaşık 60 kadının katılımından oluşan akşam yemeğinde ayrıca kadınlar tarafından UETD UK’in emektarı Naciye Batkitar ise yılın kadını seçildi.

O gün için yapılan özel bir ankette erkeklere kadın olmayı tek kelimeyle ifade etmesi istendi. Mutluluk ve gurur verici 70’e yakın farklı cevapların buluşturulduğu bir poster Zehra Yumşak tarafından hazırlandı.

Yemek ve tatlıların ardından muhteşem geçen bu organizasyonun devamında UETD UK Başkanı Dr. Turhan Özen kadınlarımızın toplumdaki anlamını ve önemini anlatan konuşma gerçekleştirdi. Ardından bizzat UETD UK Başkanı Dr. Turhan Özen ve Genel Sekreter Ali Demirci tarafından programa katılan kadınlara gül hediye edildi.

 

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