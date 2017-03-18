Yarışta yere düşen ünlü at öldü

Ankara’da ‘Commomwealth’ Günü— 18 Mart 2017
İngiliz Milletler Topluluğu Günü (Commomwealth Day) nedeniyle İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore, bir resepsiyon verdi.
İngiltere’de yapılan Neptune Novices at yarışlarında beş yaşındaki ünlü at Consul De Thaix engeli aştığı sırada ayağı engele takılıp yere düştü. Arkasından gelen atların üzerine bastığı beş yaşındaki at hayatını kaybetti.
Yarışın sondan altıncı engelinin üzerinden atlarken ayağı takılıp yere düşe atın üzerinden diğer atların geçmesi sonucu hayatını kaybetti.
“KORKUNÇ KAZA”
Yarışı sunan Richard Hoiles spiker olay anında şok içinde ‘korkunç kaza ‘ yorumunu yaparken Twitter’da yaptığı paylaşımda atın durumunun çok ciddi olduğunu yazdı. Daha sonra yetkililer yaptıkları açıklamada atın öldüğünü açıkladılar.
At yarışı severler sosyal medya üzerinden beş yaşındaki atın ölümü ile ilgili üzüntülerini paylaştılar.
Kazadan atın jokeyi Mark Walsh, bazı yaralarla kazayı atlattı.(HABERLER.COM)
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