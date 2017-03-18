Yeni 1 pound’lar hakkında bilmeniz gereken her şey

Yeni 1 pound’luk madeni paraların dağıtımına bu ay sonu başlanacağı duyurusu şimdiden tüketicilerin gündemine düşmüş durumda.

YENİ 1 POUND’LAR NASIL GÖRÜNECEK?

Yeni 1 pound’ların boyutu şu an kullanmakta olduğumuz haliyle aynı boyutta olacakken, 12 köşeli ve gümüş&altın kaplamalı olarak markete sunulacak. Aynı zamanda farklı açılardan bakıldığında £ sembolünün 1 sayısına dönüşeceği bir holograma da sahip olacak.

Bu yeni modelin aynı zamanda taklit edilmesi en zor ve dünyanın en güvenilir madeni parası olma ünvanını da şimdiden kazandığı belirtiliyor. Üretici firma olan Royal Mint, madeni paranın tasarımında kullanılan gizli yüksek derecede güvenilirlik patenti sayesinde taklit edilemez nitelikte olduğunu belirtiyor.

Yeni ve eski 1 pound’ların 28 Mart’a kadar kullanılabileceği belirtilirken, tüketicilerin eski £1’leri harcamak veya bankalarına vermek için 15 Ekim’e kadar süreci olacak.

OTOMATLAR VE PARK SAYAÇLARI NE OLACAK?

Otomatlar, tuvaletler, park sayaçları gibi madeni para ile çalışan tüm cihazlar yeni £1’lere uygun hale getirilecek ve Ekim itibariyle eski £1’lar bu makineler tarafından kabul edilmeyecek.

Yeni £1 hakkında özellikle şirketlerin çalışanlarını bilgilendirmeleri önerisinin altı çizilirken, “The New Pound Coin” websitesi tüketicileri bilinçlendirmek için https://www.thenewpoundcoin.com/ adlı site ile daha farkındalığı arttırmayı hedefliyor.

Kaynak: BBC