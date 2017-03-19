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120 İngiliz askeri Estonya’da

— 19 Mart 2017

NATO tarafından yapılan açıklamada, 120 İngiliz askerinin Estonya‘ya ulaştığı kaydedildi.
Estonya, onlarca yıldır İngiltere‘nin en çok asker gönderdiği ülke oldu.
İngiliz Zırhlı Mühendis Filosu, Beşinci Tabur Tüfekli savaş grubu, Askeri Polisçıkartma, Topçu grubu ve Liman görev grubu Amari hava üssüne ulaştı.
NATO’nun yaptığı açıklamada, ayrıca bu hafta, Challengler 2 Tankları ve AS90 kendinden hareketli top parçaları dahil 300 İngiliz aracının gemi ile Estonya gitmek üze yola çıktığı kaydedildi. Araçlar, Estonya‘ya gönderilmek üzere Almanya‘nın Emden limanına ulaştı.
NATO uzak sınırlarda hazır olma durumunu güçlendirmiş oldu.
Aralarında tankların da bulunduğu Fransız zırhlı araçların da trenle Estonya‘ya ulaştığı duyuruldu. (İHA)

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