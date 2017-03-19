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Bebek sahibi olmak Regency ile daha kolay

— 19 Mart 2017

KOLAYCA çocuk sahibi olmanın yolu Regency International’dan geçiyor.

Londra’da ve dünyada kadın/erkek sağlığı açısından özgün ve kalıcı tedavi yöntemleri ile senelerdir lider klinik olma kalitesini kaybetmeyen Regency Clinic International, çocuk sahibi olmakta zorlanan kadınlara yönelik dünyada çok az klinik tarafından sunulan bir tedavi yöntemini Londra ile buluşturuyor.

Trans Cervical Tubal Catherisation (TCTC) olarak adlandırılan ve vajinal tüplerdeki blokajları temizleyen bir tedavi yöntemi olan TCTC, 80-90% başarı oranına sahip olmakla beraber çocuk sahibi olmak isteyen kadınlar için çığır açıcı bir yöntem olarak görülüyor. Tüplerin (dölyatağı borusu) temizliği sonucu her ay hamile kalmayı deneyebileceğinizi garantileyen tedavi yöntemi, aynı zamanda Regency International Clinic tarafından bütçe dostu olarak danışanlara sunuluyor.

Yaklaşık 20-40 dakika boyunca süren tedavide aynı zamanda danışanlar acısız, lokal anestezi eşliğinde dilerlerse süreci klinik monitöründen de izleyerek süreci tamamlayabiliyor. Regency International Clinic, blokajlı dölyatağı borusundan şikayetçi kadınların TCTC’yi mutlaka denemesini öneriyor.

Hayatınızın en önemli kararlarından birinde Regency International Clinic hayallerinize ulaşmada elinizi tutmaya hazır, fiyatlandırma ve danışma işlemleri için kliniğe +44 207 490 0550 / 0505 numaralı hattan ulaşabilirsiniz.

 

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