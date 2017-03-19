Birmingham, lider Newcastle 0-0 berabere kaldı

Baharın ilk günü olarak kabul edilen 21 Mart Nevruz Bayramı Azerbaycan’ın Londra Büyükelçiliğinde verilen resepsiyon ile kutlandı. Azerbaycan Sefiresi Ulviyye Tağızade’nin ev sahibeliğinde gerçekleşen kutlamaya özel davetliler katıldı. Yaklaşık elli kişinin katıldığı kutlamada davetlilere akşam yemeği için Azerbaycan mutfağının en özel lezzetlerinden kuru kaysılı et kavurma, sebze ve ayşekadın fasulyeli et kavurma ile sedir pirincinden…