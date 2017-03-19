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Bolton hedefine yaklaşıyor

— 19 Mart 2017

Jem Paul Karacan’ın takımı Bolton Wanderers, Sky Bet League One’da ikinci sıraya yükseldi.

Sahasında oynadığı ve 14 bin 255 futbolseverin izlediği karşılaşmada Bolton, Northampton’a 2-1 galip geldi. Fleetwood Town’ın da puan kaybetmesiyle Bolton lider Sheffield United’ın ardından ikinci sıraya yükseldi. İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmada Bolton 57’de 1-0 geriye düşmesine karşılık, 75’de penaltıdan ve 82’de bulduğu gollerle sonuca gitti.

Transfer olduğu Bolton’da ilk iki maçında toplam 29 dakika görev alan Jem Paul Karacan, bu 90 dakikada yedekler arasındaydı. 37 maçta 69 puana ulaşan Bolton’un bu haftaki maç programı şöyle:

21 Mart Salı

19.45 Oxford-Bolton

25 Mart Cumartesi

15.00 Shrewsbury-Bolton

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