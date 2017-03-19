Bozcader’den gençlere ‘Kariyer Günü’ düzenlendi

BOZCADER Eğitim Akademisi tarafından organize edilen ‘Kariyer Günü’ etkinliği, Dernek merkezinde gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinlikte; mühendislik, tıp, hukuk, finans, eğitim ve medya gibi farklı meslek gruplarından katılımcılar gençlere, kariyer planlamasına yönelik yol gösterici paylaşımlarda bulundu.

GENÇLERE ROL MODEL OLDULAR

‘Kariyer Günü’ ile ilgili bilgiler veren BOZCADER Başkanı Hasan Kurban, gençlerin mesleki geleceğine yönelik önemli bir projeye imza atmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti. BOZCADER Eğitim Akademisi’nin önemine vurgu yapan Kurban, “Değişik meslek gruplarından uzmanları, gençlerimize rol model olması için davet ettik. Önümüzdeki dönemde gençlerimizin talepleri doğrultusunda daha farklı faaliyetler organize etmeyi de planlıyoruz” dedi.

“DİĞER DERNEKLER DE YAPMALI”

Pek çok meslek grubundan uzman ve profesyonelin katılım gösterdiği etkinlikle ilgili görüşlerini paylaşan BOZCADER Eğitim Akademisi sorumlusu Rafet Dügencili ise, “Akademi olarak yaklaşık bir yıldır eğitimler veriyoruz. Matematik, fizik, İngilizce ve liseye giriş sınavları için gerekli hazırlık çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Gençlere yönelik bu etkinliğimize katılımdan çok memnunuz ve kariyer planlaması açısından da oldukça faydalı olduğunu söyleyebilirim. Londra’da toplumumuza yönelik çalışmalar gerçekleştiren diğer sivil toplum örgütlerinde de gençlere daha çok önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

BOZCADER Eğitim Akademisi’ni ‘Eğitim Şart’ sloganıyla kurduklarını anımsatan Genel Sekreter Ergül Kömür de, toplumun eğitim seviyesini genele yayılacak etkinliklerle yükseltmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Yapılan konuşmalardan sonra gençler, 20’ye yakın farklı iş kolundan etkinliğe katılım gösteren meslek erbabı kişilere, merak ettikleri soruları sordular. Gençler böylelikle, geleceğe dair kariyer planlamalarında önemli bir adım atmış oldu.