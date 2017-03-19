Çanakkale’nin yıldönümünde ‘15 Temmuz’ unutulmadı

UETD Bristol Şubesi, UETD Bristol Kadın Kolları önderliğinde düzenlemiş olduğu “102 yıl sonra Çanakkale Ruhu ve 15 Temmuz” adlı program büyük bir katılım ve coşkuyla kutlandı.

Program’a Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Emin Önen, Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, UETD Bristol Şube Başkanı Mehmet Salih Yılmaz, UETD Birleşik Krallık Başkanı Turhan Özen, UETD Swindon Başkanı Erdal Ocakbeyi katıldı.

UETD Bristol Yakamoz Hafta Sonu Okulu öğrencilerinin okudukları birbirinden güzel şiirler ve sergiledikleri “Çanakkale ve 15 Temmuz ” adlı Piyes tüm misafirlere duygulu anlar yaşattı.

Yaşları 2-10 arasında değişen çocuklar, İstiklal Marşını kabul edildiği tarih olan 12 Mart’ta önce teker teker sonra hep bir ağızdan okudu.

Programda öğrencilerin söylediği ‘Çanakkale Türküsü’ne salonda bulunan tüm konuklar eşlik etti.

Sahnelenen 15 Temmuz konulu piyes ise izleyenleri tekrar hatırlamak istemediği o anlara götürdü.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Emin Önen ve Kastamonu Milletvekili Metin Çelik yapılacak halk oylaması ile açıklamalarda bulundular. Program sonunda UETD UK Kadın Kolları Başkanı Reyhan Yazıcı Kızılağaç öğrencilere hediyelerini takdim etti. Misafirlere sunulan ikramla program sona erdi.