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Erhun Öztümer, ikinci kez ‘Ayın Golü’ ödülünü aldı

— 19 Mart 2017

 

Sky Bet League One’da Şubat ayının golü ödülü Erhun Öztümer’e layık görüldü. (Fotoğraf: Walsall FC website)

Takımı Walsall’un geçtiğimiz ay Bolton’la oynadığı lig maçında 40 yard’dan attığı harika golle Sky Bet League One’da ‘Ayın Golü’ne aday gösterilen Kıbrıslı asıllı Türk futbolcu Erhun Öztümer, yapılan halk oylamasında yüzde 63’lük oranla bu ödüle bir kez daha layık görüldü.

Geçtiğimiz Cumartesi günü bu ödülü törenle alan başarılı futbolcu, bu tür goller atmaya devam etmek istediğini belirterek, teşekkür etti.

Erhun Öztümer, geçtiğimiz yılın Ekim ayında da takımı Walsall’un, Swindon’la oynadığı lig karşılaşmasında da aynı mesafeden attığı golle Sky Bet Lague One’da ‘Ayın Golü’ ödülünü kazanmıştı.

Gerek fiziği, gerek oyunu ve golleriyle Barcelona’nın ünlü yıldızı Messi’ye benzetilen Erhun Öztümer, futbolseverler ve İngiliz medyası tarafından ‘Turkish Messi’ lakabı ile anılıyor.

‘TURKISH MESSI’ BU YIL 14 GOL ATTI

İngiltere’de yaşayan futbol antrenörü Necdet Aydın tarafından keşfedilerek Türkiye’ye götürülen, o tarihte Süper Ligde yer alan Manisaspor ve Sivasspor teknik adamları tarafından fiziği nedeniyle A takımlarda şans verilmeyen Erhun Öztümer, Üsküdar Anadolu’da bir sezon oynadıktan sonra döndüğü Londra’da Ryman League’den Dulwich Hamlet forması giymiş ve iki sezonda toplam 60’dan fazla gol atarak dikkatleri çekmişti.

Kıbrıs asıllı futbolcu daha sonra Sky Bet League One takımlarından Peterborough’da iki sezon oynadıktan sonra bu yılın başında Walsall’a geçmişti. Bu yıl oynadığı resmi maçlarda orta saha oyuncusu olmasına rağmen 14 gol atan Erhun Öztümer için sezon sonunda daha üst liglerden transfer teklifleri gelmesi bekleniyor.

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