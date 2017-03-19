Glamour Bride Croydon’da açıldı

Güney Londra’nın Croydon bölgesinde hizmete giren Glamour Bride; kaliteli ve uygun fiyatlı gelinlikler ile gece elbisesi, bindallı ve aksesuar alanında faaliyet göstermeye başladı.

Londra’da yaşayan gelin adaylarının, hayal ettiği gelinlik ve gece elbiselerine sahip olmak için artık Türkiye’ye gitmesine gerek kalmadı. Croydon’da açılan ve tüm ürünlerini Türkiye’den getiren, burada ise tamir ve diğer servisleri yerine getiren Glamour Bride, isteğe bağlı özel modelleri de en kısa sürede getirtebiliyor.

GELİNLİK VE BİNDALLI MODELLERİ BEĞENİLDİ

Albina Tizer ile Özlem Kılavuz ortaklığında hizmete başlayan Glamour Bride’in açılışı geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirildi. Tizer ve Kılavuz’un yakın çevresinin katıldığı açılışta; gelinlik ve bindallı modellerini incelemeye gelen gelin adayları da vardı. Mevcut koleksiyonu büyük beğeni toplayan Glamour Bride’in, Londra’da ‘gelinlik’ sektöründe büyük bir açığı gidereceğine dikkat çekildi.

Londra’da gelinlik konusunda var olan büyük boşluğu görerek Glamour Bride’i kurmaya karar verdiklerini belirten başarılı iş kadınları Tizer ve Kılavuz, satış sonrası hizmetin de önemine dikkat çekti. Albina Tizer ve Özlem Kılavuz, şu bilgileri verdi: “Türkçe konuşan toplumlardan büyük bir nüfusun yaşadığı Londra’da; gelinlik, gece elbisesi, bindallı ve aksesuar alanında faaliyet gösteriyoruz. Kalite, fiyat ve satış sonrası hizmet anlamında bütün beklentileri fazlasıyla karşılayacağız.”

31 Whitehorse Road, CR0 2JH London adresinde bulunan Glamour Bride’e 020 8127 3760 numaralı telefondan ulaşabilir, hizmetlerini www.glamourbride.co.uk internet adresinden takip edebilirsiniz.