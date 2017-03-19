Londra Gazete
Son haberler
19 Mart 2017 - Glamour Bride Croydon’da açıldı
19 Mart 2017 - İngiltere’de yaşamak gittikçe zorlaşıyor
19 Mart 2017 - Bozcader’den gençlere ‘Kariyer Günü’ düzenlendi
19 Mart 2017 - Çanakkale’nin yıldönümünde ‘15 Temmuz’ unutulmadı
18 Mart 2017 - Suriye savaşı 6 yaşında
Home / Toplum haberleri / Glamour Bride Croydon’da açıldı

Glamour Bride Croydon’da açıldı

— 19 Mart 2017

Güney Londra’nın Croydon bölgesinde hizmete giren Glamour Bride; kaliteli ve uygun fiyatlı gelinlikler ile gece elbisesi, bindallı ve aksesuar alanında faaliyet göstermeye başladı.

Londra’da yaşayan gelin adaylarının, hayal ettiği gelinlik ve gece elbiselerine sahip olmak için artık Türkiye’ye gitmesine gerek kalmadı. Croydon’da açılan ve tüm ürünlerini Türkiye’den getiren, burada ise tamir ve diğer servisleri yerine getiren Glamour Bride, isteğe bağlı özel modelleri de en kısa sürede getirtebiliyor.

Albina Tizer- Özlem Kılavuz

GELİNLİK VE BİNDALLI MODELLERİ BEĞENİLDİ

Albina Tizer ile Özlem Kılavuz ortaklığında hizmete başlayan Glamour Bride’in açılışı geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirildi. Tizer ve Kılavuz’un yakın çevresinin katıldığı açılışta; gelinlik ve bindallı modellerini incelemeye gelen gelin adayları da vardı. Mevcut koleksiyonu büyük beğeni toplayan Glamour Bride’in, Londra’da ‘gelinlik’ sektöründe büyük bir açığı gidereceğine dikkat çekildi.

Londra’da gelinlik konusunda var olan büyük boşluğu görerek Glamour Bride’i kurmaya karar verdiklerini belirten başarılı iş kadınları Tizer ve Kılavuz, satış sonrası hizmetin de önemine dikkat çekti. Albina Tizer ve Özlem Kılavuz, şu bilgileri verdi: “Türkçe konuşan toplumlardan büyük bir nüfusun yaşadığı Londra’da; gelinlik, gece elbisesi, bindallı ve aksesuar alanında faaliyet gösteriyoruz. Kalite, fiyat ve satış sonrası hizmet anlamında bütün beklentileri fazlasıyla karşılayacağız.”

31 Whitehorse Road, CR0 2JH London adresinde bulunan Glamour Bride’e 020 8127 3760 numaralı telefondan ulaşabilir, hizmetlerini www.glamourbride.co.uk internet adresinden takip edebilirsiniz.

Haber Okunma Sayısı: 37
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

16 Mart 2017 Perşembe
Sayı 837

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close