Hakan Tuna’dan yeni tekli: Sevdiğim

Doğma büyüme Londralı bir müzisyen olan Hakan Tuna’nın yeni teklisi ‘Sevdiğim’ piyasaya çıktı.

İlk albümü 2004 yılında Türkiye’de piyasaya çıkan ve o zaman için Türkiye’de uzun yıllardır plak olarak yayınlanan ilk albümün sahibi olan Tuna, müzik eleştirmenlerinden harika yorumlar almıştı. Hakan’ın 4 şarkılık yeni bir EP’si Eylül ayında yayınlanacak, yılsonunda ise yepyeni bir albüm gelecek. Hakan Tuna yeni teklisinde ise bir Özer Şenay klasiğini yorumluyor.

Özer Şenay, Erkin Koray tarafından yorumlanan Arapsaçı ve aralarında Suavi, Zeki Müren, İbrahim Tatlıses ve daha pek çok ünlü isim tarafından yorumlanan İki Gözüm İki Çeşme gibi önemli eserlere imza atmış bir isim.