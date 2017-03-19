İngiltere’de yaşamak gittikçe zorlaşıyor

Göçmen sayısı arttıkça, iktidardaki Muhafazakar Parti’nin birçok alanda kesinti ve ‘kemer sıkma’ politikasına hız verdiği İngiltere’de yaşamak, geçinmek gitgide daha zor bir hal almaya başladı.

Başta sağlık olmak üzere eğitim ve yerel yönetim hizmetlerinde yapılan, yapılması planlanan kesintiler; ırk, din, dil ve cinsiyet ayırt etmeksizin herkesi yakından ilgilendiriyor. NHS’de yapılan kesintilere tepki gösteren her kesimden binlerce kişinin geçtiğimiz hafta yaptığı büyük eylem, bunun en önemli göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Londra Gazete olarak bu hafta, Kuzey ve Güney Londra’da yaşayan Türkçe konuşan toplum üyelerine, hükümetin yaptığı kesintilerin günlük yaşamlarını nasıl etkilediğini sorduk. Bazı toplum üyeleri; geleceği de düşünerek bu kesintilere ciddi bir tepki gösterilmesi gerektiğini ortaya koydu.

Taner TÜRKERKMAN

“İşin esasında, Muhafazakar Parti iktidara geldiği zamandan bu yana ‘kemer sıkma’ ve ‘kesinti’ politikalarında herhangi bir değişikliğe gitmedi. Hep olumsuzluğa doğru bir gidiş var. Ülkenin yıllık borcunun düşürülmesi ve bütçeye katkı sağlamak amacıyla hep vatandaşa yükleniliyor, vergi ve sigorta oranları da yükseltiliyor. Fakat garip olan; büyük işletmelere, vergi vermedikleri zaman herhangi bir cezai müeyyide uygulanmıyor. Bu durum, vatandaşları ve küçük işletme sahiplerini kızdırıyor. Hükümet de bunu biliyor. Fakat son bahar bütçesindeki düzenlemelere bakarsak, yine halka ve küçük işletmelere yönelik olumsuz kararlar alındığını görüyoruz. Örneğin; rates’ler ciddi manada yükseltildi, sigorta bedelleri de artırıldı. Önceki dönemlerde, belli bir miktarın altındaki kazançlara vergi ödenmiyor, hükümetler bu konuda halka ve işletmelere daha esnek davranabiliyordu. Ben burada doğdum- büyüdüm. Benim dönemimde eğitim açısından öğrencilere maddi anlamda büyük kolaylıklar sağlanıyordu. Üniversite mezunları önceden 10-15 bin sterlin borçlu olurken şimdi mezun olanların borcu 100 bin sterline kadar çıkabiliyor. Öte yandan ev sıkıntısı da İngiltere’de çok büyük bir sorun. Ben geliri gayet iyi olan bir işte çalışmama rağmen ev alabilmek için yeterli birikimi yapamıyorum. Bu durumda ailemle yaşasam olmaz, ayrı bir eve çıksam maddi açıdan karşılayamam. Neticede İngiltere’de yaşamak her açıdan zorlaştı, gitgide daha da zor bir hale gelecek.”

Gülsen UZEL

“Yaklaşık 50 yıldır İngiltere’de yaşıyorum. Aslen Kıbrıslıyım. Son dönemde İngiltere’de yaşamanın birçok açıdan zorlaştığını söyleyebilirim. Her şey pahalanıyor. Gıda ve akaryakıt fiyatları artıyor ancak maaşlar yerinde sayıyor. Kızım üniversite mezunu. Torunlarım var, onlara bakıyorum. Kızım burslu olarak mimarlık bölümünü bitirdi. Fakat buna rağmen yine de büyük masraf yaptık, sıkıntı çektik. Öte yandan; sağlık alanında da hükümetin yaptığı birtakım kısıntılar var. Özellikle acil servisler çok yoğun. Saatlerce beklediğimiz zamanlar oluyor. Doktordan randevu alabilmek bile çok zor. Birkaç hafta sonrasına randevu veriyorlar. Neticede burada yaşamak giderek zorlaşsa da yapacak bir şeyimiz yok. Mecburen burada bu şartlarda yaşamaya devam edeceğiz. İngiltere’ye alıştık. Ülkeme tatil için gidiyorum ancak bu saatten sonra orada yaşamayı düşünemem.”

Tülan YANIK

“Brexit kararları doğrultusunda hareket etmeye başlayan İngiliz toplumunda ‘AB’den çıkalım’ diyenlerin buna pişman olduğunu görebiliyoruz. NHS kesintileri nedeniyle geçtiğimiz hafta sokağa çıkan binlerce insanın tepkisine hepimiz tanıklık ettik. Küçük işletmeleri sıkıntıya sokan kararlar nedeniyle insanların işsiz kalmaya başladığını da görüyoruz. İnsanlar işlerini kaybettiği için ciddi sıkıntılar yaşamaya başladı. Bu zor şartlarda hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar. ‘Kemer sıkma’ politikaları giderek artıyor ve hepimiz bu durumdan endişe ediyoruz. Ben bu durumu dominoya benzetiyorum. Bir taş devrildiği zaman geriye kalan bütün taşlar da sırasıyla düşmeye başlar. Bunun sonucunda da istenmeyen tatsız olaylar meydana gelir. İngiltere’de bazı hastanelerin bazı branşlarını kapatması, sağlık sorunu olan birçok insanı derinden etkiliyor.”

Ahmet SAPAZ

“NHS’te yapılan kesintiler kesinlikle kulak ardı edilecek bir durum olmamalı. Bunun hepimizi yakından ilgilendirdiğinin farkına varmalıyız. Sağlıkta kesinti derken; ne ırk, ne yaş, ne de cinsiyet önemli değil. Herkesi olumsuz etkileyen bir durum yaşıyoruz. Fakat ülkenin gerçeklerine de bakmamız gerekiyor. Bildiğiniz gibi, bedava olan her şey istismara açıktır. Önemli olan; dengeyi yakalayıp kimsenin hakkına girmeden, birbirimize saygı duyarak imkanlardan faydalanmamız gerektiğidir. Devleti yönetenler ülkenin gücünü herkesten çok daha iyi biliyor. Bu yüzden halkı düşünerek hareket etmeleri gerekiyor. Sağlık her şeyden önemlidir. İnsanlar ne zaman sağlığını yitirirse bu kesintilerin önemini o zaman anlarlar. NHS kesintilerinin ardından mutlaka başka yaptırımlar da olacaktır. Kemer sıkma politikası kapsamında hükümetin, daha başka alanlarda da kesintilere gideceğini düşünüyorum.”

Yunus ARSLAN

“Lise yıllarındayken farklı farklı sınavlara girmemizi isterlerdi. Bu sınavlardan geçemeyenler, üst seviyeye geçemezdi. Bizlere şöyle bir söz de öğretmişlerdi: ‘Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.’ Buradan yola çıkarak sağlığın her şeyden önce geldiğini söyleyebiliriz. Başka gereksiz harcamalardan kısıp sağlığımıza daha fazla önem vermeliyiz. Bu konuda hükümet de üzerine düşeni yapmalıdır. Özellikle israftan kaçınarak, gerek devletin aldığı kararlara, gerekse çevremizdeki insanların sağlığıyla ilgili sorunlarına elimizden geldiğince destek vermeliyiz.”

Can SAY

“Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen NHS eylemlerini ve vatandaşın sağlıkta yapılan kesintilere tepkisini kesinlikle haklı buluyorum. Sağlık çalışanlarının hastalara yeterli gelmediğini ve bu sistemin artık çare olmadığını hepimiz görebiliyoruz. NHS ciddi anlamda insanların hayatıyla oynuyor. Bir peni bile kesintiye gidilmesi, insanların sağlığıyla oynamak demektir. Sağlık sektöründen kesilecek olan para, insanların hayatını riske atmak demektir. Bence bunun en büyük nedeni; İngiltere’de çok sayıda yaşlı insanın olması ve devletin artık bu insanlara sağlık hizmeti vermek istememesi… Dolayısıyla bu kesintileri yaparak insanların hayatını tehlikeye atıyorlar. Umarım en kısa zamanda bu kesintilerden vazgeçilir.”

Halil KESKİNBIÇAK

“NHS hizmetlerinde kesintiye gidilmesi hepimiz için kötü olacak. İngiltere’de sağlıkla ilgili yapılması gereken pek çok iyileştirme varken böyle bir kesintiye gidilmesi anlamsız. Belki bugün değil ancak yarın hepimizi etkileyecek. Kesinti yapılması gereken birçok farklı alan varken, bunun NHS’de olması geleceğimizi etkileyecek. Umarım en kısa sürede bu sıkıntıları aşarız ve İngiltere’de yaşayanlar hükümetin kemer sıkma politikalarından en az derecede etkilenir.”